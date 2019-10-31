«Джокер» поборется за «Оскар» во всех номинациях

Киностудия Warner Bros. выдвинула драму Тодда Филлипса «Джокер» на соискание «Оскара» во всех 24 номинациях, сообщает портал «Культуромания».

В какие номинации попадет фильм Тодда Филлипса должны решить члены Американской киноакадемии до 13 января 2020 года, но пока кинокомпания заявила картину во все номинации премии.

Награждать лауреатов «Оскара» будут на торжественной церемонии в Лос-Анджелесе 9 февраля 2020 года.

Фильм «Джокер» стал одной из самых ожидаемых премьер 2019 года. Ленте пророчат «Оскара», а критики в один голос восхищаются игрой Хоакина Феникса, показавшего миру столь необычного Джокера. В картине есть отсылки к комиксам, другим фильмам и даже реальным событиям.