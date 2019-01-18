Единственную ледовую арену в Барнауле сделают концертным залом. Как это будет?

10 апреля ледовый дворец спорта «Карандин-Арена» примет первый в своей истории большой концерт. Испытание предстоит серьезное — выступать здесь будет группа «Руки вверх», которая неизменно собирает полные залы. Как трансформируют ледовую площадку, куда разместят зрителей и где будет переодеваться сам Сергей Жуков, читайте в нашем разборе.

Какие концерты пройдут на «Карандин-Арене»?

Пока в календаре на 2019 год их два: 10 апреля в ЛДС выступит группа «Руки вверх», 2 июня рэпер Баста. На оба концерта продажа билетов уже идет.

Стоимость билетов на концерт Сергея Жукова от 1,6 до 3,5 тысяч рублей, на Басту — от 1,2 до 4 тысяч рублей.

Максим Ничаев, исполнительный директор «Карандин-Арены» рассказывает: инициатива проведения концертов на этой площадке исходила от организатора. Несколько месяцев по этому поводу шли переговоры, консенсус в итоге был найден.

Если все пройдет успешно, руководство площадки планирует сделать концерты на ледовой арене регулярными и проводить их уже самостоятельно.

Максим Ничаев ,

исполнительный директор ЛДС «Карандин-Арена»:

Для нас проведение концертов — это, скорее, новый опыт, нежели возможность хорошо заработать. Финансовой выгоды от этого вида деятельности пока особой нет.

Как трансформируют арену?

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Где разместятся зрители?

Сейчас у «Карандин-Арены» имеется одна трибуна на 300 мест. После того, как осенью прошлого года здесь начали проводить домашние игры ХК «Алтай», выступающего в Высшей хоккейной лиге, было принято решение установить дополнительную трибуну.

«Карандин-Арена» в Барнауле Анна Зайкова

Кроме того, на оборудованном балконе будут два ряда сидячих мест с удобными креслами. Общее же их количество составит 564. Судя по данным сайта Kassy.ru, больше половины из них проданы.

Танцпол будет расположен на самой ледовой площадке. Сколько точно сюда войдет зрителей, Максим Ничаев не уточнил, сказав лишь, что около 1 тысячи. В среднем на человека должно приходиться не менее 2 кв. метров площади. Давки никто допускать не будет.

Вход на танцпол организуют с боковой стороны. Ширина прохода — 4 метра. Здесь когда-то был ледовый переход между двумя аренами — большой и тренировочной. В прошлом году его решили не заливать.

«Карандин-Арена» в Барнауле Анна Зайкова

Как будет проходить концерт «Руки вверх»?

Подготовка самой ледовой площадки займет около суток. Вечером, за день до концерта, прибывает команда организаторов, происходит монтаж сцены, застилается специальным покрытием танцол.

10 апреля в 19.00 начнется концерт, который продлиться чуть меньше двух часов. В ночь все оборудование вывезут. Уже на следующее утро на ледовой арене вновь начнутся тренировки.

Где будут гримерки?

Разместить артистов планируются на первом этаже трибунных помещений. Здесь есть 22 раздевалки. Одну из них — самую просторную в 58 кв. метров — отдадут под гримерку и раздевалку для Сергея Жукова.

Еще пару дней назад здесь располагалась хоккейная команда «Чебоксары», которая приезжала в Барнаул в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

Райдер артиста пока не известен. Обеспечивать его руководство «Карандин-Арены» будет совместно с организатором концерта.

Как будет работать парковка?

Сейчас перед «Карандин-Арены» имеется 96 машиномест. Расширять парковку в ближайшее месяцы не планируется. В лучшем случае это произойдет только летом.

Фуры с концертным оборудованием на время шоу разместят на технологической территории заднего двора ледового дворца.

«Карандин-Арена» в Барнауле Анна Зайкова

Какая акустика на «Карандин-Арене»?

Этим вопросом организаторы концертов задались еще пару месяцев назад. Для того, чтобы рассчитать акустические параметры комплекса, были изучены его параметры и фотографии. Итоговые выводы еще не сделаны, однако руководство арены полагает, что проблем со звуком не будет.

Обсудить все эти моменты с организатором концертов планируется в феврале.

Будет ли комфортно в помещении?

В обычные дни температура воздуха в «Карандин-Арене» составляет +10 градусов. Этот показатель считается оптимальным для проведения тренировок.

На время проведения хоккейных матче во дворце теплеет до +15 — +17. Для этого включаются тепловые пушки. Во время концертов температуру доведут до 20 градусов.

Что сделано для безопасности зрителей?

После того, как «Карандин-Арена» стала домашней площадкой ХК «Алтай», на матчи которого собирается большое количество зрителей, на площадке усилили меры безопасности. На входе в комплекс установили рамка металлоискателя, приобрели локализатор взрыва на случай ЧП.

Перед каждой игрой «Алтая» и «Динамо» на ЛДС приезжает сотрудник полиции с собакой и обследует весь объект.

В фойе на время спортивных мероприятий устанавливается система разграничения потока зрителей, которую затем демонтируют.

«Карандин-Арена» в Барнауле Анна Зайкова

На сегодняшний день «Карандин-Арена» единственная спортивная площадка в крае, где имеется система ограничения доступа на основе биометрических данных. Пройти в административный корпус могут только сотрудники ЛДС по отпечатку большого пальца. Посторонним людям сюда ход закрыт.

Какие еще концертные площадки работают?

В Барнауле их несколько. Концерты российских звезд в основном принимает Краевой театр драмы и ДК «Моторостроителей». Так, в следующем месяце в «моторщиках» выступят Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Наргиз и других артисты. В феврале здесь пройдут сразу шесть больших концертов.