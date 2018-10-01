«Энергетический» мастер-класс организовала «Единая Россия» для алтайских театралов

В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» в краевом центре 27−28 сентября состоялся мастер-класс «Метод Михаила Чехова: Энергия слова и жеста в текстах».

Обучение было рассчитано не только на профессиональных актеров и режиссеров, но и на руководителей любительских театров и педагогов допобразования. С инициативой проведения мероприятия выступил общественный совет проекта «Единой России» «Культура малой Родины». Площадкой стал Алтайский государственный институт культуры.

Мастер-класс провели известные педагоги из Санкт-Петербурга: преподаватель Национального института театра США при центре Юджина О’Нила, художественный руководитель Студии Михаила Чехова в России Елена Кузина и старший преподаватель кафедры сценической речи РГИСИ Любовь Мочалина. Подобный мастер-класс востребован не только в России, но и за рубежом: в Европе, Китае, Канаде и США, и по многочисленным отзывам участников является уникальным.

Галина Буевич. Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»

Галина Буевич,

председатель общественного совета партпроекта «Культура малой Родины», ректор АГИК:

Проведение мастер-класса стало возможным за счет консолидации деятельности партпроекта «Культура малой Родины» на федеральном и региональном уровне. В крае активно идет ремонт сельских домов культуры, реконструкция и оснащение театров, но для полноценной работы объектов культуры необходимы кадры. Алтайское региональное отделение «Единой России» дополнило федеральный проект, предоставив уникальную возможность обучения у профессионалов.

По ее словам, учитывая отдаленность Алтайского края от культурных центров — Москвы, Санкт-Петербурга, приглашение педагогов в регион позволило участвовать в мастер-классе большему количеству специалистов, нежели организация командировок.

На мастер-классе в Барнауле присутствовал творческий актив театров Барнаула, Бийска, Михайловского, Змеиногорского районов.

Обучение прошло по двум базовым направлениям: голосо-речевой и актерский тренинг. Мастер-класс предусматривал серьезную работу над техникой дыхания и освобождением энергии голоса, качеством движения и телесной композиции, групповыми импровизациями и монологами.

Наталья Давыдова,

художественный руководитель и режиссер народного театра «Балагур» в Змеиногорском районе: