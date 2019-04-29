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Культура

Европейское концертное агентство подало в суд на Светлану Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art обратилось в суд Дюссельдорфа с иском к российской певице Светлане Лобода. В агентстве заявляют о причинении вреда деловой репутации и финансовых потерях, сообщает РБК.

Светлана Лобода.
Светлана Лобода.
www.instagram.com/lobodaofficial

Сумму иска в пресс-службе агентства не уточнили.



«Претензии связаны с тем, что во время организации гастролей по Европе было несколько нарушений со стороны артиста, которые промоутер считает недопустимыми», — заявила представитель пресс-службы Елена Бухмак.

По ее словам, речь идет о дополнительных расходах, которые не были оговорены, а также о неуважительном отношении к подрядчикам и организатору концерта.

Представитель Berin Iglesias Art добавила, что претензия Лободы на организацию тура в компанию «официально не поступала».

В пресс-службе уточнили, что гастроли Лободы проходили с 31 марта по 5 апреля в Лондоне, Милане, Праге и Вене.

«Летом еще планировалось выступление в Монако, но от него решено было отказаться по причинам, указанным выше», — отметила Бухмак.

Комментариев от представителей Лободы пока нет.

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