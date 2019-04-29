Европейское концертное агентство подало в суд на Светлану Лободу

Сумму иска в пресс-службе агентства не уточнили.
«Претензии связаны с тем, что во время организации гастролей по Европе было несколько нарушений со стороны артиста, которые промоутер считает недопустимыми», — заявила представитель пресс-службы Елена Бухмак.
По ее словам, речь идет о дополнительных расходах, которые не были оговорены, а также о неуважительном отношении к подрядчикам и организатору концерта.
Представитель Berin Iglesias Art добавила, что претензия Лободы на организацию тура в компанию «официально не поступала».
В пресс-службе уточнили, что гастроли Лободы проходили с 31 марта по 5 апреля в Лондоне, Милане, Праге и Вене.
«Летом еще планировалось выступление в Монако, но от него решено было отказаться по причинам, указанным выше», — отметила Бухмак.
Комментариев от представителей Лободы пока нет.