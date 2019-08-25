«Фигура отпад»: Ляйсан Утяшева сразила фанатов летними секси-фото в купальнике

«Лето подходит к концу, а у меня в профиле ни одного фото в купальнике, — написала Утяшева. — Надо исправляться, поэтому сразу несколько. Мой выбор купальников на это лето».
Телеведущая опубликовала фото в трех купальниках: черном, бежевом и белом. Все три — закрытые.
Экс-гимнастка продемонстрировала точеную фигуру и длинные ноги. Это отметили почти все подписчики. Впрочем, традиционно нашлись и недоброжелатели, которые ничего хорошего в фигуре не увидели. «Руки, ноги выгнуты в обратную сторону, стопы жуть — и демонстрировать не обязательно. Называть красавицей -подхолимаж! Гимнастка супер, как человек супер, может, но далеко не статуэтка и красавица», — написал один из фолловеров.
Впрочем, заступники набросились на него с критикой.