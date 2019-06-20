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Культура

Фильм «Мстители: Финал» хотят запустить в кинотеатры с новыми сценами

В кинотеатрах решили показать расширенную версию блокбастера студии Marvel «Мстители: Финал». Новый прокат хотят запустить уже в июне, заявил глава студии Кевин Файги. Это может сделать фильм самым кассовым в мире, сообщает «Киноафиша».

Мстители.
Мстители.
Кадр из фильма

«Мы сделаем это. <…> Да, мы выпустим его на следующих выходных», — сказал Файги. Он также уточнил, что в новой версии «Мстителей» все дополнительные материалы добавят после титров — это будет вырезанная сцена и «несколько сюрпризов». Какие именно сцены добавят в новую версию, не сообщается.

Зрители смогут посмотреть фильм еще раз перед релизом картины «Человек-паук: Вдали от дома», прокат которой в России стартует 4 июля.

Новые «Мстители» стали вторым самым кассовым фильмом в истории. Картина на 12-й день проката собрала 2,18 млрд долларов и превзошла показатели «Титаника» Джеймса Кэмерона. Впереди только «Аватар» того же Кэмерона, который в 2009-м году заработал 2,78 млрд долларов. Сейчас мировые сборы блокбастера Marvel достигли 2,74 млрд долларов. Повторный прокат может обеспечить фильму победу по сборам.

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