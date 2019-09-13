Фильм Гарика Сукачева про Алтай покажут в «Зарядье»

Документальный фильм Гарика Сукачева «То, что во мне» (рабочее название — «Алтайская песня») покажут на IV фестивале Русского географического общества, говорится в программе праздника на официальном сайте РГО. На фестивале будет и сам Сукачев.

Гарик Сукачев на съемках фильма "То, что во мне". Алтай, 2016 год.

Фестиваль откроется в московском парке «Зарядье» 13 сентября и продлится до 22 сентября. Его решили посвятить путешествиям по России и популяризации туристических маршрутов.

Документалку про Алтай презентуют 15 сентября на главной сцене парка.

Также гостям покажут снятый по новейшей технологии видеоролик «Россия. Виртуальное путешествие», а любители подводного мира смогут посетить аттракцион «Батискаф» (имитацию погружения на дно Байкала и Белого моря) и многие другие площадки.

Гарик Сукачев на съемках фильма «То , что во мне». Алтай , 2016 год. опубликовано на vk.com/garik_sukachev

О чем кино?

Сукачев снял фильм на средства гранта РГО. Документальная картина с элементами игрового кино рассказывает о возникновении Чуйского тракта, самобытности народов Алтайского края и Республики Алтай.

Это документальная роуд-стори — «повесть» о том, как Сукачев отправляется в путешествие по Алтаю через Чуйский тракт, чтобы узнать легендарную историю этих мест. Фильм позиционируется не просто документальным: исторические факты дополняет постановочная съемка и актерская игра.

Гарик Сукачев в Сростках. Александр Волобуев ( www.facebook.com/profile.php?id=100003532283496)

Одна из главных сюжетных линий — контакт персонажа Гарика с людьми, которые встречаются на его пути. Общаясь с ними, он узнает истории, связанные с местами, которые они называют своим домом. Но сам Сукачев не может найти покой, он едет дальше, минуя поля, горы и крутые пороги Катуни. В конце он все равно обретает себя, дойдя до самой границы с Монголией.

Рабочее название фильма — «Алтайская песня», однако позже автор решил изменить его на «То, что во мне».