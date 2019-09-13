Фильм Гарика Сукачева про Алтай покажут в «Зарядье»

Фестиваль откроется в московском парке «Зарядье» 13 сентября и продлится до 22 сентября. Его решили посвятить путешествиям по России и популяризации туристических маршрутов.
Документалку про Алтай презентуют 15 сентября на главной сцене парка.
Также гостям покажут снятый по новейшей технологии видеоролик «Россия. Виртуальное путешествие», а любители подводного мира смогут посетить аттракцион «Батискаф» (имитацию погружения на дно Байкала и Белого моря) и многие другие площадки.
О чем кино?
Сукачев снял фильм на средства гранта РГО. Документальная картина с элементами игрового кино рассказывает о возникновении Чуйского тракта, самобытности народов Алтайского края и Республики Алтай.
Это документальная роуд-стори — «повесть» о том, как Сукачев отправляется в путешествие по Алтаю через Чуйский тракт, чтобы узнать легендарную историю этих мест. Фильм позиционируется не просто документальным: исторические факты дополняет постановочная съемка и актерская игра.
Одна из главных сюжетных линий — контакт персонажа Гарика с людьми, которые встречаются на его пути. Общаясь с ними, он узнает истории, связанные с местами, которые они называют своим домом. Но сам Сукачев не может найти покой, он едет дальше, минуя поля, горы и крутые пороги Катуни. В конце он все равно обретает себя, дойдя до самой границы с Монголией.
Рабочее название фильма — «Алтайская песня», однако позже автор решил изменить его на «То, что во мне».