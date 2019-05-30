В июньском кинопрокате нас ждут Элтон Джон, давно желанный «Темный Феникс» и новые истории игрушек, конечно. А еще с трудом пробившаяся в прокат страшная драма «Курск». Рассказываем, что обязательно нужно посмотреть на большом экране.

Люди Икс: Тёмный Феникс

С 6 июня. США, 2019. Режиссер: Саймон Кинберг. В ролях: Софи Тернер, Дженнифер Лоуренс, Джессика Честейн, Николас Холт и др.

Это история одного из самых любимых персонажей франшизы «Люди Икс» Джин Грей, которая разворачивается в тот момент, когда героиня превращается в культового Темного Феникса. Во время опасной для жизни спасательной миссии в космосе девушка оказывается поражена таинственной силой, которая превращает ее в одного из самых могущественных мутантов.

Говорят, это настоящая кульминация всей франшизы за все 20 лет существования.

Рокетмен

С 6 июня. Великобритания, США, 2019. Режиссер: Декстер Флетчер. В ролях: Тэрон Эджертон, Ричард Мэдден, Брайс Даллас Ховард, Стивен Грэм и др.

Грандиозная музыкальная фантазия, освещающая невероятную историю превращения застенчивого парня Реджинальда Дуайта, талантливейшего пианиста из маленького городка, в суперзвезду и культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона.

Люди в черном: Интернэшнл

С 12 июня. США, Великобритания, 2019. Режиссер: Ф. Гэри Грей. В ролях: Крис Хемсворт, Эмма Томпсон, Тесса Томпсон, Ребекка Фергюсон и др.

Люди в черном — тайная организация на страже покоя и безопасности Земли — уже не раз защищала нас от нападения отбросов Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять, — шпион в их рядах.

Ма

С 12 июня. США, 2019. Режиссер: Тейт Тейлор. В ролях: Октавия Спенсер, Диана Сильверс, Джульетт Льюис, МакКэйли Миллер, Кори Фогельманис.

Все знают, что у МА самые крутые вечеринки в городе. Здесь всегда громкая музыка, и алкоголь льется рекой. В этом доме нет никаких ограничений, кроме одного: никогда не заходи в ее комнату.

История игрушек 4

С 20 июня. США, 2019. Режиссер: Джош Кули. В ролях: Киану Ривз, Кристина Хендрикс, Том Хэнкс, Патриша Аркетт, Джей Эрнандес, Энни Поттс, Джордан Пил.

Астронавт Базз, ковбой Вуди, пес Слинки, тиранозавр Рекс и вся команда игрушек снова вместе, и они как никогда готовы к приключениям. С тех пор, как Энди поступил в колледж, игрушки поселились в доме своей новой хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад. Первый день в детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и путешествиям, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с некоторыми из старых друзей.

Курск

С 27 июня. Бельгия, Люксембург, 2018. Режиссер: Томас Винтерберг. В ролях: Маттиас Шонартс, Леа Сейду, Петер Симонишек, Аугуст Диль, Макс фон Сюдов, Колин Ферт, Бьярне Хенриксен, Маунус Милан, Артемий Спиридонов.

Вся правда о мужестве и стойкости российских подводников, о разногласиях и взаимопомощи, конфликтах и единении, о преданности и любви. Фильм основан на книге Роберта Мура «Время умирать», опубликованной в 2002 году.

В ней автор исследует причины трагедии, случившейся 12 августа 2000 года на атомной подлодке «Курск», находившейся на тот момент в Баренцевом море. Тогда на борту судна прогремело два взрыва. 88 человек погибли сразу, но 23 моряка ожидали своей участи, постепенно лишаясь кислорода.

Та еще парочка

С 27 июня. США, 2019. Режиссер: Джонатан Левин. В ролях: Шарлиз Терон, Сет Роген, Джун Рафаэль, Рави Патель, Боб Оденкерк, Энди Серкис, Рэндолл Парк, Александр Скарсгард.

Шарлотта Филд — одна из самых влиятельных бизнесвумен планеты. Целеустремленная, умная, обворожительная, она хороша в любом деле, за которое берется. Фред Фларски — талантливый, но эксцентричный и склонный к саморазрушению журналист. У них нет ничего общего кроме того, что она — его первая любовь.

И вот спустя годы они случайно встречаются вновь. Фред очаровывает Шарлотту, и она неожиданно для всех нанимает его в качестве спичрайтера для своей предвыборной кампании.

Проклятие Аннабель 3

С 27 июня. США, 2019. Режиссер: Гари Доберман. В ролях: Вера Фармига, Патрик Уилсон, Мэдисон Айсмен, Маккенна Грейс, Эмили Бробст, Самара Ли, Кэти Сариф.

Преисполнившись решимости удержать Аннабель от дальнейших разрушений и хаоса, демонологи Эд и Лоррейн Уоррены приносят одержимую куклу в запертую комнату артефактов в своем доме, поместив ее под «надежное» освященное стекло и заручившись благословением священника. Однако Аннабель пробуждает злых духов комнаты, и их новой мишенью становится десятилетняя дочь Уорренов Джуди и ее друзья.