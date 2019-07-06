5 фильмов, которые должен увидеть каждый

«Побег из Шоушенка»
Жанр: драма.
О чем: о заключенном, который не потерял себя в тюрьме.
Энди Дюфрейна посадили по обвинению в убийстве собственной жены и ее любовника. Тюрьма Шоушенк скрывает в своих стенах жестокость и беззаконие — как со стороны заключенных, так и со стороны смотрителей. Многие из тех, кто получил большие сроки, уже не представляют себя на воле.
Энди не просто не сломают обстоятельства, он найдет подход и к заключенным, и к охранникам, и добьется к себе особого отношения.
«Зеленая миля»
Жанр: фэнтези, драма.
О чем: о заключенном с невероятным даром.
Джона Коффи, которого обвинили в убийстве детей и изнасиловании, помещают в блок смертников тюрьмы «Холодная гора». Однако несмотря на смертельный приговор, он спокоен и хладнокровен. Перед казнью ему предстоит пройти «зеленую милю», которую рано или поздно проходит каждый узник «горы».
Однако Коффи — один из самых необычных обитателей тюрьмы за всю историю, и совсем скоро начальник блока смертников, Пол Эджкомб, это поймет.
«Форрест Гамп»
Жанр: драма, мелодрама.
О чем: о выдающемся человеке с IQ равном 75.
Фантастическим образом Форрест Гамп превращается в известного футболиста, героя войны, преуспевающего бизнесмена. События, в которых он участвует, мы видим через призму слабоумия и наивности этого милого парня.
«Список Шиндлера»
Жанр: драма.
О чем: об отваге и человечности Оскара Шиндлера, спасшего сотни еврейских жизней.
Фильм снят на основе реальных событий. Член нацистской партии и преуспевающий фабрикант Оскар Шиндлер спас больше тысячи евреев во время Второй мировой. Кино — о судьбах тех, кто обязан своей жизнью Шиндлеру.
«1+1»
Жанр: драма, комедия.
О чем: о дружбе двух совершенно непохожих людей.
На работу к парализованному аристократу попадает парень, который, кажется, не слышал о том, как вести себя в обществе. Изменит ли эта встреча их судьбы, да и смогут ли две полные противоположности ужиться под одной крышей — смотрите в этой замечательной картине.