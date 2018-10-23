Где отметить Хэллоуин в Барнауле

Основная традиция Хэллоуина — надеть костюм пострашнее и устроить вечеринку. В 2018 году Хэллоуин будут отмечать в ночь с 31 октября на 1 ноября, но поскольку эти дни выпадают на будни, праздновать в Барнауле станут заранее.

Уже в ночь на 27 октября можно приобщиться к страшной вечеринке в центре «Грааль». Начало анонсируют 26 октября в 20:00 и настоятельно рекомендуют «спуститься в уютное местечко под землей» до полуночи". Подробности расскажут по телефонам: 697−081, +7 961 955 9009.

Праведники не выберутся

27 октября Che Guevara обещает своим гостям настоящий ад. Организаторы гарантируют сумасшедший антураж и декорации, которые поспособствуют настоящей демонической атмосфере этой ночи.

Хэллоуин. СС0

«Ведьмы, упыри, оборотни, ракшасы, колдуны, бесы и прочая нечисть! Достаем из сундуков свои моднейшие прикиды. Праведники, попавшие сюда, потеряют надежду выбраться обратно», — говорится в приглашении.

На сцене в этот вечер: «Тейваз», «Дeaд mэn фrom thэ rэд squэre», MOR, Na Fokse, «Эридан», Ax-To Grind, Revoid. Начало в 17:00. Цена билета: 200−300 рублей.

Шалости или радости

ТРЦ Galaxy 27 октября в 17:00 устроит представление от Текилы и жутко-веселые игры от Графини Тьмы и Графа Драккулы в центральном атриуме. Там же разместят устрашающую фотозону, где вы сможете сфотографироваться и поучаствовать в фото-конкурсе от «Киномира».

Хэллоуин. СС0

На втором-третьем этажах будут работать игровые локации «Шалости или радости». Действо продлится до 20:00. Вход свободный.

В гостях у Дракулы

Барнаульская школа старинного танца устроит вечеринку в бывшем клубе «Замок» на ул. Шумакова, 25.

Легенда такова. Привидения подрабатывают в замках, развлекая туристов. Русалки больше не заманивают проплывающих мимо моряков. Да и всем остальным приходится крутиться в этом мире в силу своих возможностей. Но вот близится момент пробуждения любимого господина! С его пробуждением человечество встанет на колени и можно будет разгуляться!

Дракула , 1992. pics.ru

Здесь ждут нечисть всех мастей и, конечно же, людей. Пообщаться с друзьями и потанцевать самое любимое: народные, вальсы, все вперемешку. Для тех, кто не танцует, но очень хочет, будут танцы с разбором.

Начало в 18:00. Подробности в группе.

Сатанинский трибьют

28 октября в Hairy Lemon Pub пройдет большой трибьют. В этот вечер гости услышат: Мумий Тролль, Maroon 5, Тони Раут, Oxxxymiron, Mick Jagger, Coldplay, Rihanna, BMTH, «Сатана Печет Блины», «Ночные снайперы», Metallica, White snake, Ляпис Трубецкой и многое другое.

Хэллоуин. СС0

На сцене — барнаульские группы Gang Band, «ТАРО», Prime Time, «Тётя Соня BAND», «Два в одном», «Не для всех». Начало в 19:00. Цена билета: 100−200 рублей.

В этот же вечер Halloween fest пройдет в Harat’s Pub. На сцене: «Горизонталь, «Рэтор», «СсевераНайухъ», «мария кури», «TORPЭ'DO, «ЭЙФАРIЯ. Начало в 19:00. Цена билета: 100−200 рублей.

Настоящий Хэллоуин

Кадр из фильма «Хэллоуин». kinopoisk.ru.

В кинотеатрах идет фильм «Хэллоуин» Дэвида Гордона Грина. Лента снята как продолжение культового одноименного фильма 1978 года Джона Карпентера. Главная героиня Лори Строуд, которой тогда чудом удалось выжить, постарела на 40 лет, обзавелась дочерью и внучкой и превратила дом в крепость.

В один прекрасный день серийный убийца Майкл Майерс сбегает из психушки, где провел все эти годы, и возвращается в городок Хэддэнфилд, у него тут есть незаконченное дело. Расписание и трейлер смотрите в Афише.