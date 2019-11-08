Где в субботу зажгут диджеи в Барнауле?

9 ноября в ТРЦ «Пионер» состоится 5-ый Выпускной школы «DJschool Barnaul». Насыщенная программа обучения сделала учеников школы диджеев настоящими профессионалами, и теперь они готовы показать, чему научились.
Выпускной школы «DJschool Barnaul»
Фото: предоставленно рекламодателем.
Итак, что же нас ждёт в этот музыкальный вечер? Конечно, мастер-класс по диджеингу, чтобы каждый гость почувствовал себя новоиспечённым учеником школы диск-жокеев. Выпускники порадуют оригинальными выступлениями и покажут весь спектр своих навыков. А ещё гостей ждут увлекательные интерактивы и море хорошего настроения и хорошей музыки.
Выпускной школы «DJschool Barnaul»
Фото: предоставленно рекламодателем.
Выпускной школы «DJschool Barnaul»
Фото: предоставленно рекламодателем.
Выпускной школы «DJschool Barnaul»
Фото: предоставленно рекламодателем.
Выпускной школы «DJschool Barnaul»
Фото: предоставленно рекламодателем.
Выпускной школы «DJschool Barnaul»
Фото: предоставленно рекламодателем.
Выпускной школы «DJschool Barnaul»
Фото: предоставленно рекламодателем.
Ну и какой же праздник без танцев! Будем зажигать под композиции выпускников «DJschool Barnaul», а хип-хоп команда «Jeenos», школы танцев «SO HYPE» и «FDS» (Format dance studio) подарят нам свои профессиональные выступления и зарядят энергией.
Старт праздника — в 17:00. Ждём вас на настоящей диджейской тусовке!(16+)
г. Барнаул, Ленина проспект, 102в
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