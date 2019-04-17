Госдума обяжет подростков предъявлять паспорт на входе в кинотеатр

При входе в кинотеатр у подростков будут требовать предъявить паспорт, если у фильма, который они хотят посмотреть, есть возрастные ограничения. Такие поправки в закон о защите детей от вредной информации приняла Госдума во втором чтении 16 апреля. Депутаты не стали обсуждать законопроект, пишут «Открытые медиа».

Если подросток откажется предъявить контролёру паспорт, тот «обязан не допускать на такое мероприятие лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста». Кроме того, перед сеансом, на который допущены дети, нельзя будет показывать анонсы фильмов с маркировкой 18+, указано в тексте одобренного депутатами законопроекта.

Еще одна поправка даёт право спрашивать паспорт и библиотекарям, если молодой читатель хочет взять «взрослую» книгу.

Раньше сходным образом уже регламентировалась продажа книг. А это привело к большому количеству жалоб на абсурдные запреты конкретных произведений, в том числе и из школьной программы. Например, в начале 2018 года актриса Анна Михалкова рассказывала в инстаграме, что её сыну не продали собрание сочинений Сергея Довлатова.

В первом чтении поправки в закон о защите детей депутаты приняли ещё летом 2018 года. В во втором 16 апреля 2019 года, в третьем чтении Госдума рассмотрит их уже 18 апреля.