«Хроники хищных городов»: чего ожидать от нового фильма Питера Джексона

6 декабря состоялась премьера фильма «Хроники хищных городов» про будущее после апокалипсиса, где гигантские города колесят по пустоши и поглощают более мелкие. Altapress.ru прочитал, что пишут о премьере критики и ради чего стоит идти на «Хроники хищных городов» в кинотеатр.

Сюжет фильма «Хроники хищных городов»

После апокалипсиса прошли тысячи лет. Человечество выжило, адаптировалось и живет по новым правилам. Мегаполисы стали гигантскими и подвижными: они рассекают по пустоши и поглощают небольшие города ради ресурсов.

Главные герои — Эстер Шоу, скрывающаяся от закона бунтарка, и Том Нэтсуорти из нижнего уровня великого Лондона. Вместе им суждено изменить будущее.

Стоит ли идти в кино на фильм «Хроники хищных городов»?

Фильм «Хроники хищных городов» рекламируют как новый проект Питера Джексона, режиссера трилогий «Властелин колец» и «Хоббит». Кинокритик «Медузы» обращает внимание на то, что режиссером фильма является не Джексон, а постановщик-дебютант Кристиан Риверс. Поэтому новый «Властелин колец» ожидать не стоит.

В фильме «Хроники хищных городов» не раскрыта вселенная, история и мотивация героев, пишет ТАСС:

«Риверс считает, что персонажу достаточно просто появиться на экране, чтобы мы автоматически в него влюбились. Притом каждый из них делает это с таким пафосом, как будто это Джуд Лоу в роли Альбуса Дамблдора как минимум, а не неизвестный актер в роли такого же неизвестного героя», — пишет ТАСС.

Газета.ru предупреждает, что фильм содержит сюжетные ходы, которые типичны для жанра подростковой постапокалиптической фантастики. Издание обращает внимание на прекрасную визуальную составляющую и даже называет «Хроники» самым красивым фильмом 2018 года.

В фильме нет сцены после титров, пишет pluggedin.ru.