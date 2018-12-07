«Хроники хищных городов»: чего ожидать от нового фильма Питера Джексона

Сюжет фильма «Хроники хищных городов»
После апокалипсиса прошли тысячи лет. Человечество выжило, адаптировалось и живет по новым правилам. Мегаполисы стали гигантскими и подвижными: они рассекают по пустоши и поглощают небольшие города ради ресурсов.
Главные герои — Эстер Шоу, скрывающаяся от закона бунтарка, и Том Нэтсуорти из нижнего уровня великого Лондона. Вместе им суждено изменить будущее.
Стоит ли идти в кино на фильм «Хроники хищных городов»?
Фильм «Хроники хищных городов» рекламируют как новый проект Питера Джексона, режиссера трилогий «Властелин колец» и «Хоббит». Кинокритик «Медузы» обращает внимание на то, что режиссером фильма является не Джексон, а постановщик-дебютант Кристиан Риверс. Поэтому новый «Властелин колец» ожидать не стоит.
В фильме «Хроники хищных городов» не раскрыта вселенная, история и мотивация героев, пишет ТАСС:
«Риверс считает, что персонажу достаточно просто появиться на экране, чтобы мы автоматически в него влюбились. Притом каждый из них делает это с таким пафосом, как будто это Джуд Лоу в роли Альбуса Дамблдора как минимум, а не неизвестный актер в роли такого же неизвестного героя», — пишет ТАСС.
Газета.ru предупреждает, что фильм содержит сюжетные ходы, которые типичны для жанра подростковой постапокалиптической фантастики. Издание обращает внимание на прекрасную визуальную составляющую и даже называет «Хроники» самым красивым фильмом 2018 года.
В фильме нет сцены после титров, пишет pluggedin.ru.