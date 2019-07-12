История Мариинского театра, который пережил парад звезд и крупные пожары

История Мариинского театра, как, собственно, и всей театральной культуры в стране, началось 12 июля 1783 года. Через свои стены он пропустил почти всех мировых артистов. Случались и печальные события — пожары. О великом петербургском театре: от открытия до наших дней — в материале altapress.ru.

Открытие Большого театра в Петербурге

Удивительно, но день рождения Мариинского театра отсчитывают, отталкиваясь от даты основания театрального комитета — 12 июля 1783 года, сообщается на сайте театра. Указ об утверждении комитета «для управления зрелищами и музыкой» был подписан за несколько месяцев до торжественного открытия самого объекта. Большой Каменный театр на Карусельной площади открыли 5 октября. Хотя с тех пор (до настоящего времени) площадь называют Театральной.

Театр открылся оперой Джованни Паизиелло Il «Лунный мир». С этого момента на сцене выступали попеременно несколько трупп: российская, итальянская и французская.

Первая русская опера, которая прозвучала в театре, называлась «Жизнь за царя». Это случилось только в 1836 году. Спустя 6 лет в свет вышла опера Глинки «Руслан и Людмила», пишет Культура.РФ.

Пожар в Большом

За время своего существования здания театра неоднократно горели. В первый раз это произошло в ночь на 1 января 1811 года.

Большой горел два дня, и за это время богатое внутреннее убранство и фасад серьезно пострадали.

Вновь театр открылся только 3 февраля 1818 года. Зрители увидели пролог «Аполлон и Паллада на Севере» и балет Шарля Дидло «Зефир и Флора» на музыку композитора Катарино Кавоса.

Со временем некоторые спектакли перенесли на сцену Александринского театра и так называемого Театра-цирка, он располагался напротив Большого.

Современное здание

Императорский Мариинский театр МАММ/МДФ/russfoto

Современное здание театра построили в 1859 году. Эту миссию поручили архитектору Альберто Кавосу. Здание возвели на противоположной стороне Театральной площади, вместо пострадавшего от пожара Театра-цирка, пишут «Аргументы и Факты»

Спустя год его переименовали в Мариинский. Название подобрали в честь супруги императора Александра II Марии Александровны. За время своего существования театр успел несколько раз поменять название. Например, более полувека носил имя революционера и государственного деятеля Сергея Кирова. Привычное нам название вернули только в 1992 году.

Мировой уровень

За время существования Мариинский принял и взрастил артистов, ставших мировыми звездами.

Таких как, Матильда Кшесинская, Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Галина Уланова, Рудольф Нуреев, Михаил Барышников — талантливейших артистов балета.

На его сцене выступали Осип Петров — основоположник российской исполнительской оперной школы, камерный и оперный певец Федор Шаляпин. И другие талантливые певцы: Иван Ершов, Медея и Николай Фигнер, Софья Преображенская.