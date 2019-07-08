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Культура

Историю Алтая рассказали в трех томах

Историки и краеведы несколько лет трудились над созданием книги по истории Алтая. В общей сложности издание готовили 42 автора. В АлтГУ сообщили, что трехтомник наконец вышел в свет тиражом 1950 экземпляров.

Трехтомник "История Алтая"
Трехтомник "История Алтая"
asu.ru

Издание готовили ученые АлтГУ по заказу и при финансовой поддержке правительства края. Большую часть тиража отдадут в сельские и городские библиотеки.

Большой коллектив ученых возглавляли профессоры университета Евгений Демчик, Валерий Скубневский и Алексей Тишкин.

С иллюстрациями помогали сотрудники государственного архива Алтайского края, Алтайского государственного краеведческого музея, Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова, музея «Город».

Из чего состоит «История Алтая»?

Первый том «Древнейшая эпоха. Древность и средневековье» посвящен периоду в истории Алтая, не имеющему письменных свидетельств. В нем впервые предпринята попытка представить проанализированные археологические сведения в широком хронологическом диапазоне — от раннего палеолита до позднего Средневековья.

Во втором томе «Алтай в конце XVII — начале XX в.» рассматривают процессы заселения края, установления внешней границы, административно-территориального деления и так далее. Особое внимание уделено горнозаводскому производству XVIII-XIX веков, вопросам науки и культуры.

Третий том «Алтай в новейшую эпоху (XX — начало XXI века)» посвящен новейшей эпохе истории Алтая — с 1917 по 2017 год. Авторы характеризуют ключевые социально-экономические и общественно-политические процессы, основные тенденции развития образовательной и научной сфер, культуры и так далее.

В предисловии цитируется губернатор Алтайского края Виктор Томенко:

Заинтересованный читатель найдет в предлагаемом издании множество любопытных деталей из жизни нескольких поколений наших предков — жителей Алтая разных исторических эпох, и в то же время сможет увидеть и проследить наиболее важные и существенные процессы в истории Алтая как части единого российского государства, обнаружить главную связующую нить многих поколений наших земляков — любовь к своей родине и желание созидательного труда на земле наших предков.

Презентация трехтомника пройдет 12 сентября во время первого международного алтаистического форума «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность».

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