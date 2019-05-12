Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 мая 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Известный рэпер рассказал, как подрался на концерте на Алтае

Рэп-исполнитель Кравц разбил нос микрофоном одному из посетителей его выступления в Республике Алтай. Об этом музыкант рассказал в выпуске YouTube-шоу «Бар в большом городе», опубликованном 11 мая.

Кравц
Кравц
Инстаграм исполнителя

Кравц не уточнил, где и когда произошел инцидент. Он лишь отметил, что выступал «далеко в горах» перед сотней человек. На концерт пришли друзья охранников клуба, и один из них стал кричать музыканту: «Братиш, вопрос есть к тебе!».

Это продолжалось несколько минут, пока вопрошающий не схватил исполнителя за ногу. Когда Кравц, по его выражению, размозжил микрофоном нос этого человека. «Кровь хлынула фонтаном на фанатов, а я упал с метровой сцены и сильно ударился затылком», — рассказал музыкант.

После этого началась драка между друзьями охранников и фанатами исполнителя.

После инцидента пострадавший от удара микрофоном кружил на Nissan Almera вокруг клуба, но он так и не смог больше увидеть Кравца — его вывезли из клуба на лимузине. Теперь музыканту любопытно, что же тот человек хотел у него спросить, признался рэпер.

Известно, что Кравц был на Алтае несколько раз. Например, в 2012 и 2013 году он участвовал во «Всероссийском хип-хоп съезде».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость