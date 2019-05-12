Известный рэпер рассказал, как подрался на концерте на Алтае

Рэп-исполнитель Кравц разбил нос микрофоном одному из посетителей его выступления в Республике Алтай. Об этом музыкант рассказал в выпуске YouTube-шоу « Бар в большом городе », опубликованном 11 мая.

Кравц не уточнил, где и когда произошел инцидент. Он лишь отметил, что выступал «далеко в горах» перед сотней человек. На концерт пришли друзья охранников клуба, и один из них стал кричать музыканту: «Братиш, вопрос есть к тебе!».

Это продолжалось несколько минут, пока вопрошающий не схватил исполнителя за ногу. Когда Кравц, по его выражению, размозжил микрофоном нос этого человека. «Кровь хлынула фонтаном на фанатов, а я упал с метровой сцены и сильно ударился затылком», — рассказал музыкант.

После этого началась драка между друзьями охранников и фанатами исполнителя.

После инцидента пострадавший от удара микрофоном кружил на Nissan Almera вокруг клуба, но он так и не смог больше увидеть Кравца — его вывезли из клуба на лимузине. Теперь музыканту любопытно, что же тот человек хотел у него спросить, признался рэпер.

Известно, что Кравц был на Алтае несколько раз. Например, в 2012 и 2013 году он участвовал во «Всероссийском хип-хоп съезде».