Как пройдет День России 2019 в Барнауле (обновлено)

День России — государственный праздник и официальный выходной день. В 2019 году он выпадает на среду. В Барнауле пройдут концерты, флешмобы, фейерверки. Рассказываем, куда можно сходить на День России 2019.

День России 2019 в Барнауле

Площадь Сахарова

18:00 — Концертная программа «Россия молодая».

20:00 — Праздничная программа ансамбля народного танца «Огоньки» имени Гарри Полевого и ансамбля народной песни «Вечерки».

21:00 — Вечерняя праздничная программа «Я Россия!»

В 22:30 на площади Сахарова будет праздничный фейерверк.

Площадь Свободы

12:00 — Выставка ретро-автомобилей. Агитационный пробег ретро-транспорта и колонны мотоциклистов «Рождены в Советском союзе , сделаны в СССР» по маршруту: пл. Свободы — пр-кт Ленина — площадь имени Г. Титова.

сделаны в СССР» по маршруту: пл. Свободы — пр-кт Ленина — площадь имени Г. Титова. 14:00 — Поэтический конкурс «О тебе , моя Россия».

моя Россия». 16:00 — Молодежный патриотический фестиваль , посвященный Дню России.

Салют на День России. Барнаул , 12 июня 2017 года. Михаил Хаустов

Центральный парк

В 14:00 начнется концерт Барнаульского духового оркестра «О России с любовью».

Набережная Оби в Барнауле

С 14:00 до 20:00 здесь будет праздничная программа «Россия — это Мы».

В концерте участвуют творческие коллективы учреждений дополнительного образования Барнаула, в том числе ансамбль преподавателей «Парафраз» музыкальной школы № 1 им. Глазунова и образцовый духовой оркестр «Рит Бэнд» детской школы искусств № 8, сообщает официальный сайт города.

Обновлено: 12:30

Программа празднования 12 июня на сайте была изменена. Приносим извинения за доставленные неудобства.