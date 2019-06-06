Как пройдет День России 2019 в Барнауле (обновлено)

День России 2019 в Барнауле
Площадь Сахарова
- 18:00 — Концертная программа «Россия молодая».
- 20:00 — Праздничная программа ансамбля народного танца «Огоньки» имени Гарри Полевого и ансамбля народной песни «Вечерки».
- 21:00 — Вечерняя праздничная программа «Я Россия!»
В 22:30 на площади Сахарова будет праздничный фейерверк.
Площадь Свободы
- 12:00 — Выставка ретро-автомобилей. Агитационный пробег ретро-транспорта и колонны мотоциклистов «Рождены в Советском союзе, сделаны в СССР» по маршруту: пл. Свободы — пр-кт Ленина — площадь имени Г. Титова.
- 14:00 — Поэтический конкурс «О тебе, моя Россия».
- 16:00 — Молодежный патриотический фестиваль, посвященный Дню России.
Центральный парк
В 14:00 начнется концерт Барнаульского духового оркестра «О России с любовью».
Набережная Оби в Барнауле
С 14:00 до 20:00 здесь будет праздничная программа «Россия — это Мы».
В концерте участвуют творческие коллективы учреждений дополнительного образования Барнаула, в том числе ансамбль преподавателей «Парафраз» музыкальной школы № 1 им. Глазунова и образцовый духовой оркестр «Рит Бэнд» детской школы искусств № 8, сообщает официальный сайт города.
Обновлено: 12:30
Программа празднования 12 июня на сайте была изменена. Приносим извинения за доставленные неудобства.