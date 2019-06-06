Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 июня 25°C

Как пройдет День России 2019 в Барнауле (обновлено)

День России — государственный праздник и официальный выходной день. В 2019 году он выпадает на среду. В Барнауле пройдут концерты, флешмобы, фейерверки. Рассказываем, куда можно сходить на День России 2019.

12 июня - День России.
12 июня - День России.
официальный логотип

День России 2019 в Барнауле

Площадь Сахарова

  • 18:00 — Концертная программа «Россия молодая».
  • 20:00 — Праздничная программа ансамбля народного танца «Огоньки» имени Гарри Полевого и ансамбля народной песни «Вечерки».
  • 21:00 — Вечерняя праздничная программа «Я Россия!»

В 22:30 на площади Сахарова будет праздничный фейерверк.

Площадь Свободы

  • 12:00 — Выставка ретро-автомобилей. Агитационный пробег ретро-транспорта и колонны мотоциклистов «Рождены в Советском союзе, сделаны в СССР» по маршруту: пл. Свободы — пр-кт Ленина — площадь имени Г. Титова.
  • 14:00 — Поэтический конкурс «О тебе, моя Россия».
  • 16:00 — Молодежный патриотический фестиваль, посвященный Дню России.
Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года.
Салют на День России. Барнаул, 12 июня 2017 года.
Михаил Хаустов

Центральный парк

В 14:00 начнется концерт Барнаульского духового оркестра «О России с любовью».

Набережная Оби в Барнауле

С 14:00 до 20:00 здесь будет праздничная программа «Россия — это Мы».

В концерте участвуют творческие коллективы учреждений дополнительного образования Барнаула, в том числе ансамбль преподавателей «Парафраз» музыкальной школы № 1 им. Глазунова и образцовый духовой оркестр «Рит Бэнд» детской школы искусств № 8, сообщает официальный сайт города.

Обновлено: 12:30

Программа празднования 12 июня на сайте была изменена. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость