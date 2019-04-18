Учись выкидывать коленца: как в Барнауле прошел Фестиваль иностранных студентов

Фестиваль собрал на площадке АлтГТУ больше 300 представителей 27 государств мира. Иностранные студенты показали культуру и традиции своих стран.

В этом году фестиваль культур отмечает юбилей. Впервые он прошел 10 лет назад как День национальных кухонь. Ребята из АлтГТУ готовили блюда своих стран и угощали ими друзей. Сейчас фестиваль — это три дня образовательных и культурных событий, в которых участвуют не только «политеховцы», но и студенты классического и юридического вузов. В этом году к дружной компании присоединился медицинский универ.

Гости фестиваля могли поучаствовать в многочисленных мастер-классах, послушать таджикские песни, подержать китайские мечи, увидеть казахскую свадебную церемонию или встать в русский хоровод с медведем.

В середине праздника участники площадок окончательно перемешались, и можно было заметить, что представители «арабского зала» стащили у африканцев тамтам и сыграли на нем для своих гостей, а китайские студенты отлично умеют выкидывать коленца в русском танце.

Какие страны представляли барнаульские студенты

Афганистан, Вьетнам, Гана, Гвинея, Греция, Египет, Зимбабве, Индонезия, Ирак, Казахстан, Камерун, Китай, Колумбия, Корея, Кот-Д'Ивуар, Марокко, Монголия, Нигерия, Палестина, Сирия, Сомали, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан, Шри-Ланка и Эфиопии.