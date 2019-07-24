Как в Барнауле звездные гости Шукшинского фестиваля прошли по красной дорожке

Шукшинские дни на Алтае традиционно открылись у памятника писателю и кинематографисту на улице его имени в Барнауле. А вечером все звездные гости прошли по красной дорожке у театра драмы. Торжественное открытие принимал по традиции главный театр Алтая.

Первыми на красную дорожку вышли писатели — Павел Басинский, лауреат «Большой книги», член академии русской словесности, Михаил Павлов, писатель и журналист, Андрей Дмитриев, взявший премию «Ясная поляна», Василий Авченко, в том числе член изучения общества Амурского края, а также фотохудожник Анатолий Ковтун.

Далее по дорожке прошли студенты школы-студии МХАТ с своим руководителем — сценаристом и театральным режиссером Виктором Рыжаковым.

После проследовали участники и члены жюри «питчинга» молодых кинематографистов. И, наконец многочисленные зрители дождались участников программе полнометражного кино.

Аплодисменты сорвал Алексей Петрухин, режиссер и сценарист, автор фильма «Последнее испытание», которым открылся Шукшинский кинофетиваль, и его супруга Анна Чурина, сыгравшая в фильме одну из главных ролей.

Прошла по красной дорожке актриса и телеведущая Алиса Гребенщикова, режиссеры и актеры других фильмов полного и короткого метра, а также члены жюри.

Больше всех хлопали в ладоши, конечно, Андрею Мерзликину. Он играет в фильме «Последнее испытание» и спектакле «Калина красная». Актер прошел по дорожке, раздал автографы и любезно сфотографировался со всеми, кто хотел.

В театре драмы Шукшинские дни на Алтае посетил и губернатор края Виктор Томенко. Он напомнил, что за 21 год не раз менялись формат и программа кинофестиваля, но неизменным оставался девиз — «Нравственность есть Правда». В этих словах предназначение кинофестиваля, уверен глава региона.

Виктор Мережко,

президент Шукшинского кинофестиваля:

Я знаю, что какое-то время вы были врио, теперь нет. И это очень хорошо. Переставайте быть врио. Вы тот человек, который защитит Алтай от всех врагов.

Также Мережко призвал жителей края и губернатора «не сдаваться и продолжать защищать настоящее киноискусство». Виктор Томенко пожелал Шукшинскому фестивалю плодотворной работы, а участникам и зрителям — незабываемых впечатлений.