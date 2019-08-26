Министр культуры рассказала, какие фестивали и премьеры пройдут в Алтайском крае осенью

Совсем скоро в Барнауле начнется новый театрально-концертный сезон. О том, каким он будет и что происходит в регионе в этой сфере, журналу «Я Покупаю» рассказала Елена Безрукова, министр культуры Алтайского края.

По словам Елены Безруковой, до конца года в крае запланировано множество уникальных культурных мероприятий.

Так, краевая филармония готовит премьеру «Пиковая дама», приуроченную к 220-летию Александра Пушкина.

В селе Быстрый Исток будет проведен Межрегиональный фестиваль детского театрального творчества «Исток».

В сентябре также в Барнауле состоится театральный фестиваль, посвященный 90-летию Василия Шукшина. Спектакли будут играться в краевом драматическом театре.

А в ноябре в столице края будет не менее грандиозное событие — Всероссийский фестиваль театров кукол.