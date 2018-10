Два притопа, прихлоп. Почему нужно посмотреть фильм «Богемская рапсодия»

Сюжет

Картина прослеживает 15-летнюю историю группы, головокружительный путь Queen к успеху от того момента, когда в 1970-м Фарух Булсара работает грузчиком в аэропорту Хитроу, а по вечерам, к неудовольствию отца, ходит в местный бар на концерты группы Smile.

Создатели фильма показывают, как группа прославилась на весь мир, благодаря песням, мгновенно ставшим культовыми, и абсолютно революционному по тем временам звуку.

Кадр из фильма «Богемская рапсодия». kinopoisk.ru.

Зритель станет свидетелем распада коллектива из-за вышедшего из-под контроля образа жизни Меркьюри и воссоединения Queen в 1985 году накануне грандиозного концерта Live Aid, ставшего одним из величайших выступлений в истории мировой рок-музыки.

Песня

Bohemian Rhapsody, в честь которой назван фильм, — это песня из альбома A Night At The Opera. Фредди Меркьюри написал ее в 1975 году.

Композиция весьма необычна по форме. Она разбивается на шесть разных по стилю частей, которые не делятся на куплеты и припевы и представляют отдельные музыкальные направления: оперу и балладу, пение, а капелла и хэви-метал.

Кадр из фильма «Богемская рапсодия». kinopoisk.ru.

Именно Bohemian Rhapsody называют тем синглом, что дал толчок карьере группы.

Разногласия

Фильм начал снимать Брайан Сингер, но его уволили за срывы съемок и отсутствия на съемочной площадке и заменили Декстером Флетчером.

На роль Фредди Меркьюри был утвержден Саша Барон Коэн. Казалось, это идеальное решение — портретное сходство в прямом смысле налицо.

Однако вскоре он покинул проект из-за разногласий с гитаристом Queen Брайаном Мэем и ударником Роджером Тейлором. Те хотели, чтобы в фильме показали историю всей группы как настоящей семьи. Собственно «Богемская рапсодия» должна была стать семейным фильмом.

Кадр из фильма «Богемская рапсодия». kinopoisk.ru.

Коэн же думал сосредоточиться на разгульной жизни Меркьюри, показать во всей красе детали «взрослой» жизни певца — его гомосексуальность и кокаиновые эксперименты. В итоге Коэн покинул проект, а его место занял Рами Малек. И, судя по первым отзывам критиков, очень удачно. Кстати, гомосексуальность и кокаин остались, но как-то вскользь.

Актер

Критики сходятся во мнении, что при всех недостатках фильма Рами Малек просто великолепен. Многие отмечают, что по началу портретное несходство с «оригиналом» немного напрягает. Но вскоре Малек заставляет проникнуться.

Он мастерски скопировал повадки Меркьюри, мельчайшие детали мимики и сценическую пластику и идеально перенес на экран образ знаменитости.

Кадр из фильма «Богемская рапсодия». kinopoisk.ru.

Минусы

«Богемскую рапсодию» критикуют за то, что это никакой не прорыв в истории байопиков, а просто типичная биографическая лента — пошаговая экранизация справки из Википедии без всяких необычностей и экстраординарных режиссерских ходов. И в этом фильм контрастирует с масштабом личности, о которой снят.

Незамысловатое линейное повествование со штампованными сценами и предсказуемыми диалогами слишком скучно и сонно.

Тем, кто уже посмотрел фильм, показалось, что там мало личности самого Фредди. Несмотря на то, что он почти постоянно находится в кадре, зритель не может погрузиться в личную драму певца. Она остается размытой на фоне других участников группы, образам которых, впрочем, тоже не хватает проработки.

Кадр из фильма «Богемская рапсодия». kinopoisk.ru.

Помимо того, в фильме много разногласий с реальными фактами из биографии Меркьюри.

Плюсы

Вместе с тем, критики отмечают, что ленте есть за что сказать спасибо. Например, много экранного времени уделено молодому Фредди Меркьюри. Все привыкли его видеть скачущим по сцене в белой майке, но таким редко кто видел и помнит: образ длинноволосого Фарруха Булсары (настоящее имя исполнителя) не очень растиражирован.

В фильме полно сцен, связанных с рождением хитов группы. Постановка концертов, репетиций и студийных записей — отдельная заслуга режиссера. Все это явно вызовет у зрителя яркие эмоции. Потому что на самом деле «Богемская рапсодия» — это по сути двухчасовой клип Queen.

Кадр из фильма «Богемская рапсодия». kinopoisk.ru.

Музыка

Музыку Queen напевают многие герои, она звучит в сотнях фильмов и сериалов. И все, конечно, помнят знаменитейшую Who Wants to Live Forever из «Горца». В общем, никто и не сомневался в том, что у «Богемской рапсодии» самый крутой саундтрек. В ленте очень много музыки — 22 композиции.

Поклонники по просьбе Queen прислали свои записи исполнения песен. Из этих дорожек сложили многотысячный хор зрителей, подпевающих на стадионе. За себя в «Богемской рапсодии» Меркьюри поет сам.

Те, кто видел фильм, советуют сразу после кинозала посмотреть оригинальную запись с того самого концерта Live Aid, чтобы понять, насколько на самом деле прекрасна долгожданная «Богемская рапсодия» и в особенности достойная восхищения игра Рами Малека.