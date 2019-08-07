Кино про кино. 5 причин увидеть новый фильм Квентина Тарантино

8 августа в российских кинотеатрах покажут новую ленту Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Уж этот-то фильм точно можно назвать одним из самых ожидаемых. О том, почему его пропускать не стоит — в обзоре altapress.ru .

Сюжет: какой-то нетипичный

Квентин Тарантино много лет вынашивал идею сделать «кино про кино» и говорил, что очень хочет показать в нем Лос-Анджелес своей юности. Поэтому в основу сюжета его новой картины вошли события, произошедшие на закате «золотого века» Голливуда. Более того, по словам режиссера, именно старый Голливуд и есть главный герой этого фильма.

Жизнь «фабрики грез» раскрывается в двух персонажах: позабытой всеми звезды телевизиoнных вестернов Рике Далтоне и его дублере Клиффе Буте, которые пытаются отыскать свое место в безумном и не самом дружелюбном мире киноиндустрии. Здесь же будет и история Шэрон Тэйт — перспективной актрисы и жены Романа Полански, которую 9 августа 1969 года жестоко убьют участники банды Чарльза Мэнсона.

Но никакой «расчлененки», ведер крови и горы трупов, как это обычно бывает у Тарантино, вы здесь не увидите. «Ностальгический», «почти сказочный» — вот что говорят об этом фильме его первые зрители.

Кадр из фильма «Однажды в Голливуде». kinopoisk.ru

Актерский состав: суперзвездный

Бред Питт и Леонардо ДиКаприо в одном кино — такого вы точно еще не видели. Ранее эти актеры уже снимались у Тарантино, но в разных фильмах: Питт в «Бесславных ублюдках», а ДиКаприо в «Джанго Освобожденном». В одном интервью Тарантино сказал, что даже и не думал, что они оба захотят сняться в «Однажды в Голливуде». И что он был бы счастлив, если бы согласился хотя бы один из них.

Выходит, что и режиссеру, и зрителю повезло вдвойне. Или даже втройне: помимо Питта и ДиКаприо в картине снялись Марго Робби, Курт Рассел и Аль Пачино.

Кадр из фильма «Однажды в Голливуде». kinopoisk.ru

Саундтрек: ностальгический

Саундтрек к фильму «Однажды в Голливуде» Квентин Тарантино собирал лично, и его уже сейчас можно найти в сети и оценить. Большинство треков здесь из эпохи 1960-х (что логично). Rolling Stones, Deep Purple, Simon and Garfunkel, Пол Ривер и Raiders, кавер «California Dreamin'" в исполнении гитариста-виртуоза Хосе Фелисиано — пока что все говорит о том, что на этот фильм можно прийти с закрытыми глазами и не пожалеть.

Всю эту музыку Тарантино слушал по радио в детстве, так что треки для фильма он подбирал фактически из своей личной фонотеки. Попутно не забыв и про рекламные джинглы тех лет.

Рейтинги: многообещающие

«Однажды в Голливуде» уже стал самым успешным фильмом Квентина Тарантино. Только за первый уикенд проката девятая кинолента режиссера собрала 40 млн долларов.

А перед этим его ждал зрительский триумф на Каннском фестивале, куда режиссер вернулся спустя 25 лет после «Криминального чтива». После того, как показ «Однажды в Голливуде» в Каннах завершился, собравшиеся шесть минут аплодировали режиссеру стоя. Кинокритикам фильм тоже понравился: на Rotten Tomatoes у картины внушительные 92% рейтинга, а на Metacritic — 86%.

Кадр из фильма «Однажды в Голливуде». kinopoisk.ru

Шанс: вероятно , последний

Недавно Тарантино заявил, что если «Однажды в Голливуде» действительно станет успешным проектом, то именно на нем он может завершить свою карьеру в качестве кинорежиссера. «Думаю, я уже добрался до конца пути в отношении фильмов для больших экранов», — заявил он в интервью GQ.

И это несмотря на то, что ранее режиссер сообщал о намерениях снять 10 полнометражных фильмов (еще один — по вселенной «Стартрек»). Что он планирует делать дальше? Писать книги и работать для театра. Так что вполне возможно, что это последнее кино Тарантино, которое вы увидите на большом экране. Или нет. Ведь в том же интервью он загадочно добавил: «Посмотрим».