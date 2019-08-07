Кино про кино. 5 причин увидеть новый фильм Квентина Тарантино

Сюжет: какой-то нетипичный
Квентин Тарантино много лет вынашивал идею сделать «кино про кино» и говорил, что очень хочет показать в нем Лос-Анджелес своей юности. Поэтому в основу сюжета его новой картины вошли события, произошедшие на закате «золотого века» Голливуда. Более того, по словам режиссера, именно старый Голливуд и есть главный герой этого фильма.
Жизнь «фабрики грез» раскрывается в двух персонажах: позабытой всеми звезды телевизиoнных вестернов Рике Далтоне и его дублере Клиффе Буте, которые пытаются отыскать свое место в безумном и не самом дружелюбном мире киноиндустрии. Здесь же будет и история Шэрон Тэйт — перспективной актрисы и жены Романа Полански, которую 9 августа 1969 года жестоко убьют участники банды Чарльза Мэнсона.
Но никакой «расчлененки», ведер крови и горы трупов, как это обычно бывает у Тарантино, вы здесь не увидите. «Ностальгический», «почти сказочный» — вот что говорят об этом фильме его первые зрители.
Актерский состав: суперзвездный
Бред Питт и Леонардо ДиКаприо в одном кино — такого вы точно еще не видели. Ранее эти актеры уже снимались у Тарантино, но в разных фильмах: Питт в «Бесславных ублюдках», а ДиКаприо в «Джанго Освобожденном». В одном интервью Тарантино сказал, что даже и не думал, что они оба захотят сняться в «Однажды в Голливуде». И что он был бы счастлив, если бы согласился хотя бы один из них.
Выходит, что и режиссеру, и зрителю повезло вдвойне. Или даже втройне: помимо Питта и ДиКаприо в картине снялись Марго Робби, Курт Рассел и Аль Пачино.
Саундтрек: ностальгический
Саундтрек к фильму «Однажды в Голливуде» Квентин Тарантино собирал лично, и его уже сейчас можно найти в сети и оценить. Большинство треков здесь из эпохи 1960-х (что логично). Rolling Stones, Deep Purple, Simon and Garfunkel, Пол Ривер и Raiders, кавер «California Dreamin'" в исполнении гитариста-виртуоза Хосе Фелисиано — пока что все говорит о том, что на этот фильм можно прийти с закрытыми глазами и не пожалеть.
Всю эту музыку Тарантино слушал по радио в детстве, так что треки для фильма он подбирал фактически из своей личной фонотеки. Попутно не забыв и про рекламные джинглы тех лет.
Рейтинги: многообещающие
«Однажды в Голливуде» уже стал самым успешным фильмом Квентина Тарантино. Только за первый уикенд проката девятая кинолента режиссера собрала 40 млн долларов.
А перед этим его ждал зрительский триумф на Каннском фестивале, куда режиссер вернулся спустя 25 лет после «Криминального чтива». После того, как показ «Однажды в Голливуде» в Каннах завершился, собравшиеся шесть минут аплодировали режиссеру стоя. Кинокритикам фильм тоже понравился: на Rotten Tomatoes у картины внушительные 92% рейтинга, а на Metacritic — 86%.
Шанс: вероятно, последний
Недавно Тарантино заявил, что если «Однажды в Голливуде» действительно станет успешным проектом, то именно на нем он может завершить свою карьеру в качестве кинорежиссера. «Думаю, я уже добрался до конца пути в отношении фильмов для больших экранов», — заявил он в интервью GQ.
И это несмотря на то, что ранее режиссер сообщал о намерениях снять 10 полнометражных фильмов (еще один — по вселенной «Стартрек»). Что он планирует делать дальше? Писать книги и работать для театра. Так что вполне возможно, что это последнее кино Тарантино, которое вы увидите на большом экране. Или нет. Ведь в том же интервью он загадочно добавил: «Посмотрим».