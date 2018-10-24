Кинопремьера недели. На экраны выходит отечественная военная экшн-драма «Несокрушимый»

Завтра 25 октября в прокат выходит отечественная драма «Несокрушимый». Все события в картине реальны, а совпадения не случайны. Это история подвига экипажа танка КВ-1 во время Великой отечественной войны. Создатели фильма постарались воспроизвести все события с максимальной точностью.

Режиссер и актеры

Режиссером фильма стал Константин Максимов, известный по фантастическому фильму «Запрещенная реальность» (2009), мини-сериалу «Предельная глубина» (2014) и биографическому сериалу «Маргарита Назарова» (2016).

Картина создана при поддержке Российского военно-исторического общества. Прежде, чем приступить к съемкам, режиссер почти год изучал танковые бои.

Главные роли в «Несокрушимом» исполнили популярные российские актеры Ольга Погодина, Андрей Чернышов, Сергей Горобченко, Олег Фомин, Владимир Епифанцев.

Кадр из фильма «Несокрушимый». www.kinopoisk.ru.

«Несокрушимого» уже купили 30 стран мира, в том числе Германия, Япония, Корея.

Сюжет

В основе фильма — неизвестный широкому кругу подвиг экипажа танка КВ-1, который принял неравный бой против 50 фашистских танков.

Экипаж КВ-1 во главе с Семеном Коноваловым уничтожил 16 танков противника, две бронемашины и восемь автомашин с живой силой гитлеровцев. Немцы думали, что против них выступает целая колонна танков, но он был один.

Кадр из фильма «Несокрушимый». www.kinopoisk.ru.

«Когда правнучка Семена Коновалова в школе стала рассказывать об этом подвиге, ее оборвала учительница и сказала: не рассказывай нам анекдоты», — рассказал продюсер фильма Алексей Пиманов.

Реальная история

Летом 1942 года в районе хутора Нижнемитякин Тарасовского района Ростовской области КВ-1 под командованием Семена Коновалова сломался, и остался ждать ремонтников. Колонна двинулась дальше, а экипажу приказали прикрывать тыл.

Ребята приняли бой и продержались до вечера. Когда немцы совсем озверели, они подогнали 105-мм пушку и все же пробили танк. Экипаж был представлен к званиям Героев посмертно.

Потом выяснилось, что трое бойцов во главе с командиром ушли через нижний люк, переоделись немцами и долго пробирались к своим. Семен Коновалов дожил до 80 лет, работал в Казани на заводе, его именем там названа улица.

Кадр из фильма «Несокрушимый». www.kinopoisk.ru.

Герои

Создатели фильма пошли по самому «трогательному» пути. Герои фильма — не шаблонные исполнители приказов военного начальства, не отличники боевой и политической подготовки, не люди с черно-белых картинок о войне. Они «цветные», абсолютно реальные, бесшабашные и веселые ребята, которые умирать за родину вовсе не хотели, а хотели жить и любить.

Андрей Чернышев,

актер , исполнитель роли Семена Коновалова:

Когда я впервые увидел съемочную площадку, догорали какие-то машины, какие-то остовы танков. И это на фоне зеленого леса, голубого неба. И меня это поразило, потому что я понял, что война такая. Не как мы в хронике видим, а такая реальная, то есть несочетание мира, жизни и возможности эту жизнь потерять.

Танк

Советский тяжелый бронированный танк КВ-1 (назван в честь Клима Ворошилова) немцы прозвали «призраком»: его броню действительно невозможно было пробить штатными 37-мм и 50-мм противотанковыми орудиями вермахта.

Артиллерия тоже была малоэффективна: чтобы поразить КВ-1, нужно было максимально сократить расстояние. В открытом бою этому танку не было равных до появления в вермахте «Тигра» в 1942 году.

Судя по всему, в «Несокрушимом» показаны последние дни триумфа отечественного шедевра танкостроения. Специально для картины КВ собрали по частям.

Женская роль

Кадр из фильма «Несокрушимый». www.kinopoisk.ru.

За женскую красоту, нежность и, в целом, за романтику в фильме отвечает актриса Ольга Погодина. Она же стала одним из продюсеров ленты. Ольга играет Павлу Чумак — инженера-технолога. Она может отремонтировать и завести танк. И она, конечно, влюблена в главного героя.

Это вымышленный персонаж, но не такой уж нереальный: в войну было много женщин-техников.

Атмосфера

Два десятка настоящих боевых машин времен Великой Отечественный выехали на съемочную площадку прямо из музеев.

Гости московской премьеры уже оценили труд создателей картины. «Продюсерам удалось собрать технику, вывести в реальное поле, заставить эту технику двигаться — то, чего сейчас, к сожалению, практически нет, потому что мы это все сейчас рисуем, так дешевле», — сказал актер Александр Носик.

Кадр из фильма «Несокрушимый». www.kinopoisk.ru.

Те, кто посмотрел картину, говорят, что это очень мощно. Из полутора часов хронометража около 50 минут занимают бои, причем, снятые вживую. Так что зрителей ждет грандиозный экшн.

Съемочный кран и камеру установили на БТР, иначе среди танков не проехать. На площадке реально все взрывается и отлетают башни у танков. Актеры больше двух месяцев провели в условиях, близких к фронтовым.

У фильма было очень много титулованных консультантов. Его смотрели сотни генералов и полковников Минобороны. Говорят, аплодировали.