«Не можем продавать попкорн»: кинотеатры, открытые в алтайских селах по госпрограмме, еле выживают

Кинотеатры, открывшиеся в последние годы в районах Алтайского края, испытывают трудности. Из-за притеснений со стороны дистрибьютеров, пассивности и бедности населения они балансирую на грани рентабельности. Но руководители кинотеатров не унывают и надеются, что им удастся раскрутиться в будущем. Подробности сообщает ИА «Банкфакс» .

Кинотеатр в Поспелихе по федеральной программе Фонда кино открыли дин из первых в крае. Пока он работает без убытков, рассказала директор «Многофункционального культурного центра» района Людмила Дьяченко. Однако ежедневно приходится решать проблемы. Например, «разводить» сеансы с концертами или педконференциями, которые проходят в этом же зале. Это влияет на прибыль. Как и удаленность кинотеатра от центра села. Кроме того, многих сельчан пугает цена на билеты.

«Стоимость похода в кино у нас в селе сопоставима с городскими ценами, при этом заработная плата намного меньше. Я прекрасно понимаю тех, кто занимается организацией показов в Барнауле, даже в том же Славгороде. Они сидят и ладоши потирают, а нам приходится вести большую работу, чтобы мотивировать людей потратить такие деньги на кино», — пояснила Людмила Дьяченко.

По ее мнению, было бы неплохо объединить сельские кинотеатры и создать для них особые условия, отличные от городских. Это было бы более чем кстати, потому что поставщики диктуют свои условия и дают определенный набор картин. При этом цены на билеты также устанавливают они.

«Они выставляют слишком высокую цену, которая держится не меньше 3−4 дней, и только потом у нас появляется возможность ее снизить, чтобы поход в кино стал людям более доступен», — пояснила Дьяченко.

Кино. Попкорн. Алиса Дригина

Кинотеатр «Алтай» в Благовещенке прибыли не приносит. И тоже — из-за того, что дистрибьюторы и агенты выкручивают руки. По данным «Благовещенского информационного центра», картина стоит для кинотеатра 25 тысяч рублей ежемесячно. Плюс 30 тысяч — за период проката, это по сути предоплата без гарантии окупаемости.

При этом репертуар кинотеатра по условиям гранта на 50% должен состоять из отечественного кино, правообладатель забирает 50% выручки от проката картины. А сбор за озвучку составляет порядка 7 тысяч рублей ежемесячно, хотя по идее эта сумма должна быть включена в сумму правообладателя. Но оспаривать эту схему нужно в судах Москвы, на что денег, конечно, нет.

Со слов администратора благовещенского кинотеатра Юлии Винс, чтобы зал работал хотя бы не в убыток, каждую неделю он должен собирать как минимум одну полную посадку, это чуть более 300 человек. Тем временем за три недели в прокате «Тайная жизнь домашних животных» собрала всего 442 зрителя, «Мстители: финал» — 435 зрителей и «Т-34» — 408 зрителей. И это самые кассовые фильмы.

Открытие 3D-кинозала в Поспелихе. culture22.ru

Председатель комитета по культуре района Сергей Федоров рассказал, что населению предлагали комплексные посещения со скидками, специальное время показа для пенсионеров, другие акции. Пока эффект небольшой.

Сергей Федоров,

председатель комитета по культуре Благовещенского района:

Мы не можем сегодня поставить здесь фудкорт и продавать попкорн с пивом, это законодательно нам запрещено, так как мы киноконцертное учреждение. Опять же репертуар, который в большинстве случаев от нас не зависит, не всегда устраивает публику. Нельзя забывать о силе и возможностях интернета. 5 млн, которые получили по программе, мы потратили на оборудование для изображения, звука, закупили 200 очков для 3D, выбрали самую лучшую технику в этом ценовом сегменте.

Тем не менее в селах говорят, что верят в развитие кинодела. По ее словам Людмилы Дьяченко, в течение трех лет в Поспелихе построят здание МФКЦ, где отдельное помещение займет кинотеатр на 60 мест. «У нас работает очень ответственный человек, который заинтересован в своем деле, болеет за него, поэтому и заполняемость у нас неплохая, и отчетность всегда вовремя, и фильмы пользуются успехом», — добавила директор МФКЦ.

Первый замглавы Благовещенского района Андрей Алексеев тоже говорит, что не для того район столько инвестировал, чтобы закрывать кинотеатр.