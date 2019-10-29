Когда Ночь искусств 2019 и в чем смысл этой акции

Ночь искусств 2019 состоится с 3 на 4 ноября. Это ежегодная акция, которая завершает собой череду разнообразных «культурных» ночей, таких как «Ночь в музее», «Библионочь» и других. По традиции ее проводят в ноябре.

Ночь искусств впервые провели в Москве в 2013 году. Через несколько лет к столице присоединилась и остальная страна. С 2017 года Ночь искусств наступает во всех регионах России.

Вечером 3 ноября 2019 свои двери для посетителей распахнут музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы. Там пройдут тематические мероприятия, встречи с писателями, музыкантами, художниками и актерами.

Главная задача Ночи искусств — дать людям возможность познакомиться с культурным пространством РФ.