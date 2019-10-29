Когда Ночь искусств 2019 и в чем смысл этой акции

Ночь искусств впервые провели в Москве в 2013 году. Через несколько лет к столице присоединилась и остальная страна. С 2017 года Ночь искусств наступает во всех регионах России.
Вечером 3 ноября 2019 свои двери для посетителей распахнут музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы. Там пройдут тематические мероприятия, встречи с писателями, музыкантами, художниками и актерами.
Главная задача Ночи искусств — дать людям возможность познакомиться с культурным пространством РФ.