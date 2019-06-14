Коммунисты потребовали запретить сериал «Чернобыль» в России

Партия «Коммунисты России» требует возбудить уголовные дела в отношении создателей сериала «Чернобыль» HBO и запретить им въезд в РФ, пишет агентство « Москва » со ссылкой на пресс-службу Центрального Комитета КПКР.

«В отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала нужно возбудить уголовные дела по ст. 129 УК РФ за публичную клевету. Понятно, что их не достать, но, во всяком случае, въезд в РФ им будет заказан, а там, бог знает, может, Куба или Китай их нам и выдадут по соглашению об экстрадиции. Мы направляем в Роскомнадзор и МВД обращение по этому поводу», — приводятся в материале слова главы исполкома ЦК КПКР Сергея Малинковича.

Он заявил, что создатели сериала превратили трагедию на чернобыльской АЭС в «развесистую клюкву», унизили память о людях.

По его мнению, в сериале есть ряд моментов, которые не соответствуют действительности: пьянство советских граждан, похороны погибших в цинковых гробах и другое.

Роскомнадзор пока не получал от партии просьбу ограничить доступ к сериалу «Чернобыль», но рассмотрит ее, как только обращение поступит, пишет РИА Новости.

Что известно о сериале «Чернобыль»

Сериал «Чернобыль» создан американским каналом HBO совместно с британской телесетью Sky. Первая серия вышла 6 мая 2019 года в США, а 7 мая 2019 года — в России.

Сериал повествует об аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла в СССР в апреле 1986 года.

«Чернобыль» сразу же завоевал популярность среди зрителей и вызвал у аудитории неоднозначную реакцию.

Сейчас сериал считается самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database.