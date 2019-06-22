Космонавтам запретят материться и обсуждать Роскосмос

Роскосмос обнародовал проект Кодекса профессиональной этики космонавтов России. В нем содержатся требования к поведению и внешнему виду космонавтов и рекомендуется воздерживаться от каких-либо высказываний в адрес Роскосмоса, рассказал и «Открытые медиа».

Внешний вид космонавтов

Внешний вид наших космонавтов при исполнении ими должностных обязанностей должен соответствовать общепринятому деловому стилю. Его отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. Внешний вид должен способствовать формированию уважительного отношения граждан к космонавтам России, говорится в проекте документа.

Разговоры вслух

Космонавтам на работе надо воздерживаться от противоправного поведения и от любых дискриминирующих высказываний, грубости, использования нецензурной лексики и непристойных выражений.

Космонавт должен не только уважать и защищать честь и достоинство своих коллег-космонавтов, проявлять корректность и внимательность в общении с ними и иными лицами, но и воздерживаться от высказываний, суждений и оценок ‎в отношении Госкорпорации по космической деятельности (Роскосмоса).

Поведение в соцсетях

В социальных сетях и в целом в Интернете космонавтам следует вести себя корректно. Нельзя публиковать без разрешения фото или информацию о других лицах. Им придется следить за собой, поскольку кодекс вообще запрещает вести образ жизни, «негативно влияющий на престиж профессии».

То, как будет соблюдать космонавт кодекса, станет одним из критериев его оценки при проведении аттестаций, а также принятии решений о выдвижении на руководящие должности, указывает документ.