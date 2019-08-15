Круче, чем у Тима Бертона: как барнаульская пара делает уникальных «мистических» кукол и сколько на этом зарабатывает

В Барнауле на протяжении четырех лет существует мастерская Аstrowolki, где авторских кукол создает семейная пара — Анастасия и Игорь Белокрыловы. Они рассказали, кто такие бруны, почему их работы нельзя сравнивать со стилем Тима Бертона и можно ли много заработать на текстильном искусстве.

Краткое содержание

Первая двухголовая девушка

Анастасия и Игорь учились на одном курсе на факультете психологии в АлтГУ. В 2016 году, после завершении университета, поняли, что основная их профессия станет только хобби. А шитье кукол, наоборот, работой.

Анастасия Белокрылова,

мастер:

Однажды мы с Игорем договорились, что будем дарить друг другу подарки, сделанные своими руками. В ТЦ «Проспект» был магазин «Разные вещи», там я увидела минималистских котов — вытянутых, с длинными лапами. Они были сделаны из двух выкроек. Я подумала, что смогу их повторить.

Анастасия и Игорь Белокрыловы Дмитрий Лямзин

Анастасия сделала двух котов из фетра. По ее словам, работа у нее заняла целые сутки. Денег на это она потратила даже больше, чем если бы купила готовые игрушки. Но результат так ее порадовал, что она поняла: теперь это дело ее жизни.

Анастасия Белокрылова,

мастер:

Я даже помню тот момент, когда подарила Игорю котов и с энтузиазмом сказала: «Я хочу всю жизнь шить! Вот так же в обед садиться и к следующему обеду заканчивать!»

Супруг поддержал ее дело и тоже взялся за иголку с ниткой. В течение года они шили разные игрушки и куклы, которые дарили своим знакомым. Первую проданную работу пара помнит до сих пор — это была двухголовая девушка с завязанными глазами.

Игорь Белокрылов,

мастер:

Мы размещали фото этой куклы в разных тематических пабликах «ВКонтакте». Она тогда стоила дешево, всего полторы тысячи рублей. Ее приобрела девушка, которая занимается подобной работой — делает разных существ из кожзама.

Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru

Выставление своего произведения напоказ стало еще одним толчком к развитию мастерской. Комментарии к фото куклы оставляли самые разные.

Анастасия Белокрылова,

мастер:

Писали: «Жуть, как на это смотреть!», «Такая страшная и дорогая», «Как такое людям показывать». С одной стороны, они меня обижали, а с другой — мотивировали. Были также и поддерживающие, хвалебные комментарии.

Заказы на мастерскую посыпались после очередной интересной работы — куклы с головой кошки.

Бруны и тролли

Сегодня Анастасия и Игорь делают десятки разнообразные человеческих и антропоморфных персонажей. Всего за четыре года они сотворили 214 кукол, каждая из них уникальна. Даже если на заказ просят повторить какую-нибудь работу — она получается другой, нежели исходник.

Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru

Сначала супруги придумывают персонажа и его характер, рисуют эскиз, обсуждают композиционную составляющую. Затем идет подбор тканей, выкройка. Анастасия делает проволочный каркас, форму, обшивает текстильной «кожей».

Игорь шьет одежду, делает волосы и аксессуары — очки, ремни, носки, перчатки, сумки. На некоторых куклах кропотливо вышиваются татуировки и делаются пальцы на руках. Даже кукольные глаза пара не покупает, а делает самостоятельно.

Игорь Белокрылов,

мастер:

Мы покупаем кабошоны, которые часто используют для сережек, колец. Мы напечатали несколько пар глаз, разных по цвету и размеру. Бумагу склеиваем с кабошонами герметиком. Это получается дешевле, чем покупать готовые: в магазинах такая пара стоит 300 рублей.

В среднем одну куклу супруги делают две недели. Сейчас в месяц получается сшить до трех кукол. Максимально успевали сделать четырех кукол и пять брунов — мягких выдуманных персонажей, похожих на мохнатых лосей.

Бруны мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru Бруны мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru Бруны мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru Бруны мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru Бруны мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru Бруны мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru

Анастасия Белокрылова,

мастер:

На куклу уходит много времени, потому что часто приходится что-то переделывать. Например, я сейчас на заказ шью рыцаря. Его нос я перешивала раза четыре, лоб — раза три. Если заказывают куклу с шелковой «кожей» — на нее тратится еще больше времени.

Самым любимым персонажем, с которым сложнее всего было расстаться, оказался Тролль. Еще из необычных героев — девушка-механик, девушка-дракон, кактус, ящерки, антропоморфные медведи, грачи, кошки, рыбки. Имена им мастера не придумывают — оставляют поле для фантазии новым хозяевам.

Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru Куклы мастерской Аstrowolki в деталях предоставлено altapress.ru Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru

Когда мастеров просят описать их стиль, они теряются.

Игорь Белокрылов,

мастер:

Раньше нам часто говорили, что наши персонажи похожи на героев Тима Бертона, хотя мы никогда не вдохновлялись ни его работами, ни его картинами. Мультфильмы Бертона более мрачные, у нас мрачных работ мало. Они очень теплые хотя бы за счет того, что текстильные. А в жизни выглядят лучше, чем на фото.

«Продавцы меня ненавидят»

Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru

Походы по магазинам за материалами — отдельная и большая составляющая работы. Анастасия говорит, что «не в курсе, что у нас дома молоко закончилось», но зато помнит весь ассортимент трех текстильных магазинов, где ежемесячно оставляет до 6 тыс. рублей.

Анастасия Белокрылова,

мастер:

В магазинах меня, скажем так, не очень любят. Потому что туда я прихожу утром, а ухожу вечером. Нужно все посмотреть, потрогать, свериться с другими тканями, с их оттенками, фактурами. И купить 15−20 сантиметров ткани. Вот поэтому меня не любят. Хотя ткани мы приобретаем только натуральные, они дорого стоят, иногда 8 тыс. рублей за метр.

Новые ткани приобретают на каждую куклу. Иногда в одной работе используют до 17−20 разных материалов. В основном покупают шерсть, лен, твид, шелк. Натуральность тканей — не прихоть, а необходимость. Поскольку часто мастера не могут найти нужный оттенок, ткани им приходится тонировать.

Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru

В итоге себестоимость куклы варьируется от 1,5 до 3 тыс. рублей. И это не считая других элементов, например волос — на них уходит несколько катушек ниток по 300 рублей каждая.

Стоимость кукол зависит от сложности. Самая дешевая игрушка — это брун, его можно заказать за 2100 рублей. Авторские куклы стоят от 10 тысяч. Сейчас мастера делают самый дорогой заказ — за 300 долларов (20 тыс. рублей). Эта кукла уедет в Китай.

Иностранцы — душечки

Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru

Кукол в мастерской заказывают со всего мира. Если Россия — то чаще всего из Санкт-Петербурга и Москвы. Из заграницы — США, Великобритания, Сингапур, были заказы из Бразилии, Италии, Швеции, Израиля и Китая.

Свои произведения мастера размещают на сайте Еtsy. Это американская площадка, где ремесленники выставляют самые разнообразные изделия ручной работы. Первый год продажи через сайт не шли, пока мастерская не обзавелась собственным аккаунтом в Instagram.

Игорь Белокрылов,

мастер:

Зарубежные заказчики начали находить нас в Instagram и покупать через Еtsy. Первой игрушкой, которую мы продали через эту площадку, был брун — он уехал в Великобританию.

Мастера говорят, что с зарубежными заказчиками им работать сложно, но комфортно.

Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru

Анастасия Белокрылова,

мастер:

Иностранцы — душечки. Они никогда не говорят, что что-то плохо. Всегда все замечательно. Сейчас делаем персонажа для американского парня-художника. Он пишет, что доверяет нашему вкусу, что мы можем его персонажа подстраивать под себя. Это комфортно для работы. С российскими заказчиками не всегда так. Они часто пытаются влезть в процесс создания куклы, просят переделывать, иногда с нуля.

Игорь Белокрылов,

мастер:

Наверное, иностранцам еще прикольно, что мы из России. Когда говорим, что мы из Барнаула, они даже не представляют, что в этом месте вообще могут люди жить.

Анастасия и Игорь также отмечают, что с каждым годом иностранцы все меньше заказывают работы, чаще покупают готовые. Россияне наоборот: только заказывают, но и то редко — отпугивает цена.

Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru

Работы отправляют Почтой России. Говорят, что пока ничего не потерялось. До Америки посылка идет от двух недель до месяца. Был только один случай, когда кукла долго шла к заказчику.

Игорь Белокрылов,

мастер:

Мы отправили в Швецию куклу, и на таможне возникла проблема. Была неправильно заполнена декларация, такая маленькая зеленая бумажка. Посылку нам вернули, мы перезаполнили декларацию, и Почта России без лишних проблем отправила ее опять в Швецию.

«Хотим стать как Мистер Финч»

Прорывного развития, серийного производства в своей мастерской супруги не видят. Шитьем кукол они хотят заниматься вдвоем всю жизнь. Обучать кого-то созданию игрушек тоже не планируют. На одном мастер-классе они пробовали устроить подобное — участники просто уставали так сложно и кропотливо работать.

Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru

Анастасию и Игоря часто зовут на выставки в Санкт-Петербург и Москву. Но пока что им не с чем поехать — готовых кукол быстро раскупают.

Игорь Белокрылов,

мастер:

На выставку надо привозить хотя бы 10 работ. Нас предупреждают о них за месяц, за это время мы просто физически не успеваем отшить нужное количество. Хотя очень хотим поучаствовать где-нибудь.

Куклы мастерской Аstrowolki предоставлено altapress.ru

То, что их работы вызовут фурор в текстильном мире, мастера даже не сомневаются. Об этом свидетельствует тот факт, что за четыре года не случилось ни одного плагиата — повторить подобных кукол очень сложно.

Анастасия Белокрылова,

мастер: