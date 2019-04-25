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Культура

Кто из звезд приедет на Рождественские чтения в Алтайский край

С 20 по 22 июня в Алтайском крае пройдет литературный фестиваль Роберта Рождественского. Почетными гостями станут заслуженные артисты России Евгений Дятлов и Алена Свиридова, сообщают в пресс-службе краевого правительства.

Роберт Рождественский.
Роберт Рождественский.
ГМИЛИКА.

Дятлов и Свиридова примут участие в основных мероприятиях фестиваля и дадут отдельные концерты в краевой филармонии 19 и 20 июня.

С 20 июня на родине известного поэта в Косихинском районе начнет работу Межрегиональный фестиваль молодых литераторов.

21 июня в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая откроется литературный фестиваль, пройдет презентация сборника стихов Роберта Рождественского и книги лауреата Губернаторской премии имени Рождественского Виктора Кирюшина.

В тот же день вечером на площадке перед Алтайским краевым театром драмы будет концертная программа «Вдруг на бегу остановиться», в которой примут участие Евгений Дятлов, Алена Свиридова, а также вокальный ансамбль Павла Шаромова из Новосибирска.

22 июня мероприятия продолжатся в Косихе. Одним из центральных событий станет открытие новых экспозиций и выставочного зала мемориального музея. Впервые будет работать интерактивная площадка литературных чтений Алтайского края «Литературный квартал».

С подробной программой можно ознакомиться на сайте краевого министерства культуры.

В прошлом году Рождественские чтения открывали актер Максим Аверин и дочь поэта Екатерина.

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