Кто из звезд приедет на Рождественские чтения в Алтайский край

Дятлов и Свиридова примут участие в основных мероприятиях фестиваля и дадут отдельные концерты в краевой филармонии 19 и 20 июня.
С 20 июня на родине известного поэта в Косихинском районе начнет работу Межрегиональный фестиваль молодых литераторов.
21 июня в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая откроется литературный фестиваль, пройдет презентация сборника стихов Роберта Рождественского и книги лауреата Губернаторской премии имени Рождественского Виктора Кирюшина.
В тот же день вечером на площадке перед Алтайским краевым театром драмы будет концертная программа «Вдруг на бегу остановиться», в которой примут участие Евгений Дятлов, Алена Свиридова, а также вокальный ансамбль Павла Шаромова из Новосибирска.
22 июня мероприятия продолжатся в Косихе. Одним из центральных событий станет открытие новых экспозиций и выставочного зала мемориального музея. Впервые будет работать интерактивная площадка литературных чтений Алтайского края «Литературный квартал».
С подробной программой можно ознакомиться на сайте краевого министерства культуры.
В прошлом году Рождественские чтения открывали актер Максим Аверин и дочь поэта Екатерина.