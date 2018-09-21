Куда сходить в Барнауле на выходных 22 и 23 сентября

На этих выходных барнаульские музыканты представят интересные проекты, откроются киноклубы, будет ночь в парке, тату-вечеринка и еще много интересных событий. Не пропустите.

Посвящение в студенты

Городское посвящение в студенты устроят 22 сентября в клубе Garage. «Это не просто вечеринка, а целое ART-пространство, где на каждом шагу ждут сюрпризы», — говорят организаторы. В программе: выбор короля и королевы вечера, приветственный шот на входе, обстрел алкоголем со сцены, twerk-battle, игры, временные татуировки, «брак на одну ночь». Начало в 22:00. Цена билета: 400−1000 рублей.

Токийская соната

Клуб любителей кино в библиотеке им. Шишкова 22 сентября открывает новый сезон показом драмы «Токийская соната». Глава семьи, требующий от домашних жесткой дисциплины, внезапно теряет работу. Боясь потерять авторитет, он погружается в пучину обмана и лжи. Режиссер: Киёси Куросава. Начало в 14:00. Вход свободный.

Ностальгический «Брат-2»

«Брат-2» СС0.

В честь 18-летия фильма «Брат-2» 22 сентября группа «Малевич» сыграет большой концерт в «Байк-баре». Обещают живой soundtreck и уникальное полноформатное шоу и музыку из легендарного фильма.

У группы нет кучи усилителей, прожекторов и децибелов. Но есть все, что нужно —гитары, клавиши, барабаны, драйв, экспрессия и огонь. Начало в 20:00. Цена билета: 200−350 рублей.

Подтянуть английский

Языковая школа «Полиглот» в субботу в 17:00 в АКИПКРО покажет фильм «Переступить черту» с Хоакином Фениксом и Риз Уизерспун.

Это история о Джоне Кэше, который бежит от обозленного отца в армию, а после воплощает свою мечту — становится суперпопулярным музыкантом со всемитвредными привычками звезды. Режиссёр: Джеймс Мэнголд. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами. Вход свободный.

Театр мертв

Клоуны. СС0.

Фееричный фарс «​Театр мертв. Да, здравствует театр!» покажут в арт-пространстве «Спичка» 22 сентября. Теория, история, практика, прошлое и будущее театра — все в одном спектакле. Автор и режиссер: Антон Абрамов.

«Театральное товарищество „Нос“ решило взять на себя организацию поминального вечера. В программе: подрыв устоев, разрыв баянов и танцы. Зрителям рекомендуется иметь при себе носовые платки», написано в приглашении. Начало в 18:18, Цена билета: 200 рублей.

Большое «Собрание»

22 сентября в 16:00 откроют новый сезон в галерее «Республика ИЗО». Здесь в шестой раз пройдет выставка молодых художников «Собрание». Это выставочный проект, который объединяет барнаульских авторов от 16 до 35 лет. Здесь есть возможность посмотреть на все, что молодежь считает интересным искусством и познакомиться с художниками лично.

Вход на открытие свободный. В другие дни билет стоит 25−50 рублей.

Теплая ночь в парке

Фестиваль «Кукла» в парке «Солнечный ветер».

Парк «Солнечный ветер» в субботу будет работать в обычном режиме с 11:00 до 19:00. А после закрытия объявят старт продаж единого билета на ночную программу. В 21:00 западные ворота парка вновь распахнутся и всех гостей ждут ночная иллюминация аттракционов, концерт от участницы телепроекта «Битва хоров» Ольги Грушиной и неоновое шоу.

Цена билета: 350 рублей. По нему гости могут кататься на всех аттракционах неограниченное количество раз. Программа продлится до полуночи.

Девичий концерт

23 сентября в Harat’s Pub поэт Марина Кацуба и певица Анастасия Кушнарова презентуют новый альбом «Ничего общего». Кацуба — автор четырёх сборников стихов и двух альбомов, единственная девушка-участник и победитель главного хип-хоп батла страны VERSUS.

Анастасия Кушнарова обладает волшебным и богатым интонациями голосом. У Марины и Насти разный опыт и жанровые привязки, взаимоисключающий бэкграунд, но они решили выступить вместе. Начало в 18:00. Цена билета: 500−800 рублей.

Татуировки на бананах

В воскресенье в ирландском пабе ShamRock пройдет Tattoo Banana Party. Анастасия Холод из студии Cover проведет мастер-класс для всех желающих на банановой кожуре. Есть возможно узнать о татуировках все и самому попробовать себя в качестве мастера.

«Бить татухи на бананах» гости будут под музыкальный аккомпанемент известных барнаульских групп. В конце вечера проведут конкурс татуированных фруктов, автору лучшего обещают серьезный приз. Начало в 19:00. Вход свободный.

Составить свой план развлечений на выходные можно посмотрев все события на 22 и 23 сентября в календаре Афиши.