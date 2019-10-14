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Культура
6

Лазерное шоу, неоновый аквагрим и «Шоу Тесла» на фестивале #ВместеЯрче

С мая этого года по всей стране проходит IV Всероссийский Фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче (6+). Алтайский край традиционно принимает активное участие в мероприятии.

Фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.
Фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.
Предоставленно рекламодателем.

Предприятиями промышленности и энергетики в рамках Фестиваля были организованы конкурсы, выставки, благотворительные и экологические акции, квесты, флешмобы, уроки по энергосбережению и экскурсии на предприятия.

Завершающим ярким событием Фестиваля #ВместеЯрче станет праздничный концерт, который пройдет в Барнауле 26 октября 2019 года в концертном зале «Сибирь».

Фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.
Фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.
Предоставленно рекламодателем.

Программа мероприятия пройдет очень интересно и насыщенно. В 16:00 в фойе КЗ «Сибирь» для гостей праздника будет работать сразу несколько площадок:

  • Зона интеллектуальных настольных игр для всей семьи с подарками от Партнеров Фестиваля;
  • «Шоу Тесла» от музея занимательных наук «Как так?»;
  • Фото-зона с символами Фестиваля, в рамках фото-зоны пройдет конкурс селфи «#ВместеЯрче» с замечательным призом от Партнеров Фестиваля, победитель будет определен в конце мероприятия;
  • Выставка детских рисунков на тему: «ВместеЯрче-2019»;
  • И для всех желающих — неоновый аквагрим от лучших мастеров своего дела!

В 17−00 всех гостей попросят пройти в зал, где начнется лазерное, световое, неоновое Шоу от создателей Шоу «Игра». Данное шоу — это удивительное сочетание фантазии и современных технологий. Лазерное оборудование дарит красочную картинку, «умные» светодиоды и оптическое волокно в костюмах персонажей превращают их в завораживающих героев компьютерной игры, сложные технические решения гармонично вписаны в сюжет шоу, что позволяет достичь эффекта полного погружения в цифровое представление. Понравится гостям любого возраста.

Приобрести билеты можно будет во всех билетных кассах города, на сайте kassy.ru и у распространителей.

Приглашаем на торжественное мероприятие Фестиваля #ВместеЯрче-2019 всех гостей и жителей Алтайского края!(6+)

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