«Круто отыграли». Легенда русского рока Борис Гребенщиков выступил в Барнауле. Первые впечатления

Борис Гребенщиков по образованию математик, а по призванию лирик. Он один из родоначальников отечественной рок-музыки, голос уже нескольких поколений. БГ часто идёт на такие эксперименты и выступает в магазинах, в метро, на улицах. Спонтанные концерты дают новые впечатления для него и музыкантов.
А вот впечатления участников в паблике Barnaul22.
Наталья: «Концерт длился около 30 минут. БГ спел 6 или 7 песен. За бесплатно этого более чем достаточно! Кому мало — эавтра полный концерт. Всё было отлично».
Евгения: «Очень позитивно и весело! Играли минут 40, больше нельзя было, это же ТЦ»…
Александр: «Очень круто отыграли, профессионалы с большой буквы. Играли полным составом, подготовились очень тщательно, видно, что на слушателя не наплевать».
27 марта Борис Гребенщиков выступит в ДК моторостроителей. Тур посвящён 65-летию музыканта. Гребенщиков уже побывал в Томске и Кемерово, где, как и в Барнауле, дал бесплатный концерт в торговом центре. «В этом весь БГ», — сказал один из его поклонников из Кемерово.