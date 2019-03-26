Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 марта
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

«Круто отыграли». Легенда русского рока Борис Гребенщиков выступил в Барнауле. Первые впечатления

Выступление легенды русского рока Бориса Гребенщикова и его группы «Аквариум» прошло в ТРЦ Galaxy. Предполагалось, что Б.Г. выступит 20 минут, но, по отзыву очевидцев, концерт длился полчаса. Выступление в Барнауле — это часть большого тура рок-музыканта по российским городам, сообщают Vesti22.

"Аквариум" в Барнауле, март, 2019.
"Аквариум" в Барнауле, март, 2019.
Barnaul22.

Борис Гребенщиков по образованию математик, а по призванию лирик. Он один из родоначальников отечественной рок-музыки, голос уже нескольких поколений. БГ часто идёт на такие эксперименты и выступает в магазинах, в метро, на улицах. Спонтанные концерты дают новые впечатления для него и музыкантов.

А вот впечатления участников в паблике Barnaul22.

Наталья: «Концерт длился около 30 минут. БГ спел 6 или 7 песен. За бесплатно этого более чем достаточно! Кому мало — эавтра полный концерт. Всё было отлично».
Евгения: «Очень позитивно и весело! Играли минут 40, больше нельзя было, это же ТЦ»…
Александр: «Очень круто отыграли, профессионалы с большой буквы. Играли полным составом, подготовились очень тщательно, видно, что на слушателя не наплевать».

27 марта Борис Гребенщиков выступит в ДК моторостроителей. Тур посвящён 65-летию музыканта. Гребенщиков уже побывал в Томске и Кемерово, где, как и в Барнауле, дал бесплатный концерт в торговом центре. «В этом весь БГ», — сказал один из его поклонников из Кемерово.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость