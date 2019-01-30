Почему фильмы Леонида Гайдая смотрят до сих пор и как он повлиял на кинематограф

30 января исполняется 96 лет со дня рождения известного советского кинорежиссера и сценариста Леонида Гайдая. За свою долгую жизнь он создал десятки фильмов. Кинокартины «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию» находились на верхние позиции кинопроката, фразы из этих фильмов знают и цитирует многие поколения. Чем известен Леонид Гайдай, что он сделал для кинематографа и при чем тут Сибирь — в материале altapress.ru.

Почему фильмы Гайдая смотрят до сих пор

Леонид Гайдай оказал огромное влияние на отечественный кинематограф. Его фильмы многие годы находились в 10-ке лучших кинокомедий по опросам зрителей, говорится на сайте leonid-gaidai.ru.

Гайдай снимал эксцентрические комедии, для которой было свойственно быстрое развертывание действия в непредсказуемом направлении. По словам кинокритика Валерия Кичина, такие творческие приемы, как захватывающие трюки, жесткий монтаж и темп делают фильмы Гайдая востребованными до сих пор.

«Гайдай — это эксцентриада, очень недостающая нашему кино сегодня. Это искусство, которое ведет свои корни от Чаплина, это трюковой фильм, это гэги, это маски, то, чего кино наше сейчас абсолютно лишилось. Тоска по этому приводит сегодня зрителей к фильмам Гайдая, я думаю, они еще долго будут жить», цитирует Кичина radiovesti.ru.

В детстве Леонид Гайдай был поклонником Чарли Чаплина. Поэтому в своих фильмах он использует приемы немых комедий. Сам режиссер говорил:

«В кинокомедии должно быть как можно меньше слов, а те, которые есть, обязаны быть лаконичными, отточенными, бьющими точно в цель» (Федор Раззаков «Леонид Гайдай. Любимая советская комедия»).

Юмор — считается главным рецептом долголетия кинокартин Леонида Гайдая. Его фильмы предлагали зрителю целый пародийный микромир, где смешным было все — от главных положительных героев до мельчайших деталей реквизита, пишет krugosvet.ru.

Чем известен Леонид Гайдай и как он связан с Сибирью

Леонид Гайдай родился в 1923 году в Амурской области (тогда — Амурская губерния, прим.ред.). В 30-е годы семья переехала в Иркутск, где будущий режиссер окончил школу, был призван в армию и отучился в театральной студии местного драматического театра.

Считается, что именно в Иркутске произошло событие, которое изменило жизнь Гайдая. На чердаке дома он нашел номер газеты «Правда» с фельетоном в стихах «Пес Барбос» Степана Олейника, говорится в книге «Леонид Гайдай. Любимая советская комедия».

На основе прочитанного произведения в 1961 году Леонид Гайдай снял короткометражный фильм «Пес Барбос и необычный кросс». Именно в этой кинокартине впервые появилась знаменитая троица — Бывалый, Трус и Балбес в исполнении актеров Евгения Моргунова, Георгия Вицина и Юрия Никулина. Эти герои были задействованы в фильмах Гайдая.

Позже созданные им персонажи появлялись в фильмах других режиссеров. К примеру, Бывалый, Трус и Балбес появились в кинокартине Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу» и «Семь стариков и одна девушка» Евгения Карелова.

Пик творчества Леонида Гайдая пришелся на 60-е годы, когда после трехлетнего перерыва он выпустил три популярных и фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука».

В 1970-х годах режиссер экранизировал произведения отечественных авторов Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Михаила Булгакова, Михаила Зощенко и Николая Гоголя. В 1980-е на экраны вышло несколько новых картин, которые были менее заметны, нежели раннее творчество режиссера.

Умер режиссер в 1993 году.

Знаменитые цитаты из фильмов Гайдая

«Шеф, все пропало, все пропало!» («Бриллиантовая рука»)

«Эх, Марфуша, нам ли быть в печали!» («Иван Васильевич меняет профессию»)

«Здравствуйте, царь, очень приятно. Царь, очень приятно. Царь» («Иван Васильевич меняет профессию»)

«Меня опять терзают смутные сомнения» («Иван Васильевич меняет профессию»)

«Оставь меня, старушка, я в печали!» («Иван Васильевич меняет профессию»)

«Слушайте, я не узнаю вас в гриме. Кто вы такой?» («Иван Васильевич меняет профессию»)

«Шляпу сними!» («Кавказская пленница»)

«Это студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто красавица!» («Кавказская пленница»)

«Птичку жалко!» («Кавказская пленница»)

«Если я встану, ты у меня ляжешь!» («Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»)

«Надо, Федя, надо!» («Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»)

«Экзамен для меня всегда праздник, профессор!» («Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»)