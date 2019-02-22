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Культура

Леонид Парфенов возрождает программу «Намедни»

Тележурналист Леонид Парфенов возобновит авторский проект «Намедни». Программа будет выходить на YouTube c 18 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера проекта.

Леонид Парфенов.
Леонид Парфенов.
leonidparfenov.ru

Программа будет выходить раз в две недели на канале Леонида Парфенова на YouTube, который называется Parfenon. Каждый выпуск посвящен одному году из истории СССР, начиная с 1946 года. В планах автора также обратиться к истории страны 30-х годов ХХ века и к современности, рассказал продюсер.

Программа «Намедни» выходила в эфир второй программы Центрального телевидения с 1990 по 1991 год и канала НТВ с 1993 года по 2004 год. Передача выходила в формате неполитических новостей, как документальный проект и как информационно-аналитическая программа. Проект был закрыт после ухода Парфенова с телеканала НТВ в 2004 году.

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