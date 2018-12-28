Лучшие кинопремьеры. Что посмотреть в январе

В первый месяц нового года кинозрителей ждет продолжение истории боксера Крида, психотриллер Найта Шьямалана и Дэдпул в новой, семейной, версии, «пропущенной сквозь призму детской невинности». Лучшие премьеры января — в обзоре altapress.ru.

Мэри Поппинс возвращается

С 3 января. Режиссер: Роб Маршалл. США, 2018. В ролях: Эмили Блант, Лин-Мануэль Миранда, Бен Уишоу и др.

Вечно молодая Мэри Поппинс возвращается к Майклу с Джейн, когда те повзрослели, их родители умерли, на дворе Великая депрессия, а старая добрая Англия трещит по швам. Майкл оказался овдовевшим неудачником с тремя детьми, Джейн — бездетной активисткой и социалисткой.

Жил-был Дэдпул

Режиссер: Дэвид Литч. США, 2018. В ролях: Райан Рейнольдс, Джош Бролин, Морена Баккарин и др.

С 3 января. Дэвид Литч долго отказывался делать детскую версию Дэдпула 2″, но студия хотела заполучить эту аудиторию. Режиссер согласился на урезанную версию PG-13, которую затем сумел расширить, превратив в отдельное произведение. Кроме удаленных сцен, в фильме появились добавленные вставки, где Райан Рейнольдс «рассказывает сказку» связанному Фреду Сэвэджу. В результате «Дэдпул для самых маленьких» почти не растерял анархического духа.

Крид 2

С 10 января. Режиссер: Стивен Кейпл мл. США, 2018. В ролях: Майкл Б. Джордан, Сильвестр Сталлоне, Тесса Томпсон и др.

Пока Адонис Крид разрывается между долгом и тренировками к следующему большому бою, судьба готовит ему новую невыполнимую миссию. Будущий противник тесно связан с историей его семьи, что повышает ставки перед предстоящим выходом на ринг. Рокки Бальбоа всегда будет на стороне Крида, и вместе они выйдут на битву с призраками их общего прошлого, выяснят, за что действительно стоит сражаться, и поймут, что нет ничего дороже семьи.

Стекло

С 17 января. Режиссер: М. Найт Шьямалан. В ролях: Сара Полсон, Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон и др.

Фактически это продолжение рассказанной в «Сплите» истории маньяка с множественным расстройством личности, с которым встречаются персонажи «Неуязвимого» — работающий охранником супермен и телепат Дэвид Данн и другой маньяк, инвалид Мистер Гласс, одержимый идеей пришествия мессии-супергероя.

Волки и овцы: ход свиньей

С 24 января. Режиссер: Владимир Николаев. Россия, 2018. Роли озвучивают: Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Галина Корнева и др.

В спокойной и размеренной жизни объединенного городка волков и овец появляются неожиданные гости — песец и маленькая овечка. Никто не ожидал, что они принесут с собой смертельную опасность, преодолеть которую можно лишь всем вместе.

Спасти Ленинград

С 27 января. Режиссер: Алексей Козлов. Россия, 2018. В ролях: Мария Мельникова, Андрей Миронов-Удалов, Гела Месхи и др.

Сентябрь 1941 года. Юные влюбленные Костя и Настя волею обстоятельств оказываются на барже, которая должна вывезти людей из блокадного Ленинграда. Ночью судно попадает в шторм и терпит бедствие, на месте трагедии первыми оказываются вовсе не спасатели, а вражеские самолеты.