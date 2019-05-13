18 мая в 19:00 стартует всероссийская акция «Ночь музеев». Алтайский край присоединяется к ней в 14-й раз. Большинство площадок будет работать до 02:00. В этом году у акции есть новые интересные участники. «Ночь музеев» торжественно откроют в Барнауле в 18:00 на «Нулевом километре».

"Музейная ночь" в Барнауле. 19 мая 2018 года.

Вокзал: ожившая история

На барнаульском железнодорожном вокзале пройдет акция «Ожившая история». Гости окажутся на балу конца XIX века и научатся танцевать польку, марш, вальс. Здесь же пройдет концерт лауреатов регионального фестиваля «Открытый микрофон». Начало в 20:00 на ул. Привокзальной, 14.

Посетители также смогут увидеть коллекции осветительных и сигнальных железнодорожных фонарей, узнают, как выглядел процесс укладки рельсов во времена строительства первых линий на Алтае, полюбуются головными уборами железнодорожников. Подробная программа.

Музей «Город»: концерты и татуировки

В музее откроется выставка работ тату-мастеров «Mama protiv» и сад больших цветов с фото-зоной «Big flower». В 20:00 начнется барабанное шоу от школы DRUMSTARZ, а еще через час и до 02:00 одна за другой будут выступать группы FouR, «365 дней», «Наобум», «Элевейторс», «Зигзаги», Na Fokse, MORO.

В 23:30 обещают бумажное шоу. Будут гигантские пазлы и многочисленные мастер-классы. Подробная программа.

«Музейная ночь» в Барнауле. 19 мая 2018 года. Анна Зайкова

Художественный музей: запрещенные фотографии

В 19:00 в музее откроется фотовыставка «Счастье, проходящее мимо» из Государственного центра современного искусства Томска. Здесь можно будет увидеть документальные фотографии, запрещенные в СССР.

В 20:00 начнется мультимедийная программа «Фото-арт Сибири», которую проведут Евгений Иванов и Вячеслав Мизин из скандально известной арт-группы «Синие носы» (Новосибирск).

Анонсируют также спреинг нишевой парфюмерии под атмосферную французскую музыку. Подробная программа.

Краеведческий музей: реконструкторы и Баба Яга

«Ночь музеев» в 19:00 здесь откроет S.S.R.CREW — команда моторайдеров Сибири, а в 20:00 зрителей ждут бои от Клуба исторической реконструкции «Sibhaufen».

Музей обещает несколько десятков мастер-классов, призовых викторин, познавательных программ и мини-экскурсий-бенефисов по отдельным экспонатам.

В 00:40 программу продолжит DJ School Barnaul, а в 01:00 пройдет экскурсия в темноте по отделу природы от Бабы Яги. Желающие смогут отчеканить монету на память или пострелять из лука. Подробная программа.

Андрей Щукин на «Музейной ночи 2018». www.facebook.com/akpskultura

«Турина гора»: великолепные орхидеи

В галерее работает выставка «Орхидеи. Салонная живопись». С 19:00 до полуночи художница Ксения Скоромная будет рисовать орхидеи на теле всех, кто любит боди-арт.

С 20:30 до 23:00 художница Елена Вахненко преподаст мастер-класс по созданию роскошных орхидей-украшений из иранской замши. Подробная программа.

Центральный парк: костер и страшные истории

В парке откроют интерактивную выставку казачьего оружия и проведут квест «В поисках рецепта здоровья в аптекарском саду».

А в 21:00 устроят посиделки у костра, где расскажут «Истории на ночь» — легенды о Барнауле. В 22:00 к костру присоединится группа «Весло и каска». Будет также музыкальный марафон с группой «Волны». Подробная программа.

«Музейная ночь» в Горной аптеке. 19 мая 2018 года. Ирина Пергаева

Пивоваренный завод: ключи от кладовой

С 18:00 каждые полчаса на заводе будут водить экскурсии на производство. Здесь откроют выставку о Ворсине и проведут квест — нужно будет найти ключи от кладовой с призом.

В программе — бармен-шоу, дегустация безалкогольных коктейлей, мастер-классы и вкусные подарки. Все это будет сопровождать живая музыка. Подробная программа.

Гостиница «Алтай»: аэрохоккей и йогурт

Гостиница впервые присоединится к «Музейной ночи». Здесь проведут экскурсии по обновленным интерьерам и чемпионат по аэрохоккею — это будет первое в истории Барнаула состязание среди любителей игры.

В 19:00 стартует фестиваль полезных продуктов, где зарегистрируют новый гастрономический рекорд «Самый большой домашний йогурт». Подробная программа.

Открытие «Музейной ночи» на Нулевом километре. Барнаул , 19 мая 2018 года. Анна Зайкова

ГМИЛИКА: колыбельные и Рерих

Большая часть программы в музее посвящена 145-летию со дня рождения Николая Рериха: будут выставки, интерактивные программы и викторины. Приют «Ласка» традиционно проведет благотворительную фотосессию с животными. Также анонсируют экологическую программу от Тигирекского заповедника и конкурс песен у костра в усадьбе музея.

В 01:00 начнется программа «Русские народные баюльные песни», где гости узнают, почему колыбельные обладают магической силой и помогают человеку, даже когда он становится взрослым. Подробная программа.

Музей археологии: кино о камнях и костях

В музее археологии АлтГУ проведут экскурсии по экспозиции «Алтай в древности». С 19:30 до 22:00 тут будут показывать фильмы «Археологическая полевая школа „Салаир“», «Здесь рождаются археологи», «Археология без границ», «В стране оленных камней», «Возвращение археологов».

Специалисты расскажут о новейших исследованиях и открытиях и проведут лекцию «Древние воины Алтая». Гостям покажут уникальную коллекцию древних черепов. Подробная программа.

Составить свой маршрут «Ночи музеев» можно посмотрев все события 18 мая в календаре Афиши.