«Людк, а Людк!» В Музыкальном театре поставят спектакль по культовому советскому киносюжету

Музыкальный театр Алтайского края готовится представить зрителям мюзикл «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина. В театре просят не сравнивать постановку со знаменитым фильмом и воспринимать ее как отдельное произведение, однако параллелей все равно не избежать.

Совпадения случайны

Над спектаклем работает режиссер Татьяна Столбовская. Она говорит, что в театре и кино у актеров разные способы существования в роли, так что не надо ожидать, что постановка будет копией фильма: «все совпадения случайны». Впрочем, если внутренняя логика персонажа будет ухвачена правильно, то и ощущения у зрителя совпадут.

«Любовь и голуби» в формате мюзикла до барнаульского театра ставили лишь дважды — в Иркутске и Москве.

Эффект новизны

Отличием барнаульского спектакля станет музыка, специально написанная для постановки Андреем Семеновым на стихи Сергея Плотова. «Очень светлая и добрая музыка, — говорит Столбовская. — Какая-то она, знаете, из детства».

В пьесе Гуркина достаточно сцен, которые не вошли в фильм, а многие были вырезаны уже после монтажа. Так что, по словам режиссера, нового будет много.

Хронометраж киноленты составляет чуть больше 1 часа 40 минут. Постановка Музыкального театра занимает 2:30. Некоторые сцены специально делали непохожими на «киношные», чтобы не повторяться.

Большая ответственность

Столбовская говорит, что долго не решалась взять в работу пьесу Гуркина, понимая огромную ответственность.

Режиссер выбирала артистов по принципу попадания в характер, потому что «давать роль „на сопротивление“ — жестоко». Правильный подбор актеров — почти половина успеха, считает режиссер.

Главных героев играют Дмитрий Иванов (Вася), Ирина Басманова (Надя), Виктория Гальцева и Татьяна Ремизова (Раиса Захаровна) — любимчики барнаульской публики.

Если Дмитрий Иванов ни внешне, ни игрой вовсе не похож на Александра Михайлова в культовом кино, то Ирина Басманова «соблюдает» все, что делала Нина Доронина в роли Нади.

Знаменитые цитаты

«Сейчас, незадолго до премьеры — самые волнительные моменты, когда чувствуешь, как к тебе приходит роль, — говорит Ирина Басманова. — Она мне близка, я очень эмоциональный и сопереживающий человек, как и моя героиня Надежда».

Спектакль «Любовь и голуби». Музыкальный театр.

Басманова обещает, что в спектакле воспроизведет все фразы, которыми цитируют фильм, включая знаменитейшую: «Людк, а Людк!»

Ирина говорит, что много раз смотрела кино, но перед работой над ролью пересматривать не стала, чтобы сохранить внутренние ощущения от роли и все же не копировать игру Нины Дорониной.

В основе сюжета классический курортный роман и его влияние на судьбу отдельно взятой семьи. Несмотря на горечь ситуации, она «юморная». Здесь и проявляется настоящий талант артиста — быть смешным.