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Культура

Люк Бессон снимает кино про русскую модель-убийцу

Режиссер Люк Бессон выпустил трейлер своего нового фильма «Анна». В центре сюжета — русская топ-модель Анна Полятова, которая является одной из самых страшных наемных убийц в мире, сообщает Газета.ру.

Кадр из трейлера фильма "Анна".
Кадр из трейлера фильма "Анна".
Скриншот видео youtube-канала Anna Movie

Главную роль в фильме исполнила российская модель и актриса Саша Лусс. В проекте также приняли участие мировые звезды Хелен Миррен, Люк Эванс и Киллиан Мерфи. Премьера фильма «Анна» в мировом прокате назначена на 21 июня.

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