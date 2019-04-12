Люк Бессон снимает кино про русскую модель-убийцу

Режиссер Люк Бессон выпустил трейлер своего нового фильма «Анна». В центре сюжета — русская топ-модель Анна Полятова, которая является одной из самых страшных наемных убийц в мире, сообщает Газета.ру.

Главную роль в фильме исполнила российская модель и актриса Саша Лусс. В проекте также приняли участие мировые звезды Хелен Миррен, Люк Эванс и Киллиан Мерфи. Премьера фильма «Анна» в мировом прокате назначена на 21 июня.