Marvel и Disney готовят сериал про новую супергероиню

Предполагается, что образ героини вновь воплотит Джейми Александер, она же будет продюсером проекта вместе с Кевином Файги. Подробности о сюжете не раскрываются, в том числе неизвестно, развернётся ли действие шоу до или после событий «Тора: Рагнарёк».
Также готовятся мини-сериалы про Алую Ведьму (Элизабет Олсен) с Виженом (Пол Беттани), Локи (Том Хиддлстон), Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), Зимнего Солдата (Себастьян Стэн) с Соколом (Энтони Маки) и дуэт героев «Стражей галактики» Грута и Ракету. Сообщается, что все проекты получат внушительные бюджеты и будут состоять из 6−8 эпизодов.
Релиз состоится на цифровом стриминговом сервисе Disney+, запуск которого состоится в конце 2019 года.