Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 января -15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура
3

Marvel и Disney готовят сериал про новую супергероиню

Marvel и Disney отправили в разработку ещё один супергеройский сериал. Он будет посвящен Леди Сиф — асгардской воительнице и соратнице Тора, пишет film.ru, ссылаясь на эксклюзив от Discussing Film.

Marvel
Marvel
Marvel Studios

Предполагается, что образ героини вновь воплотит Джейми Александер, она же будет продюсером проекта вместе с Кевином Файги. Подробности о сюжете не раскрываются, в том числе неизвестно, развернётся ли действие шоу до или после событий «Тора: Рагнарёк».

Также готовятся мини-сериалы про Алую Ведьму (Элизабет Олсен) с Виженом (Пол Беттани), Локи (Том Хиддлстон), Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), Зимнего Солдата (Себастьян Стэн) с Соколом (Энтони Маки) и дуэт героев «Стражей галактики» Грута и Ракету. Сообщается, что все проекты получат внушительные бюджеты и будут состоять из 6−8 эпизодов.

Релиз состоится на цифровом стриминговом сервисе Disney+, запуск которого состоится в конце 2019 года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость