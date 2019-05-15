16 мая в Барнауле открывается первая персональная выставка работ Артема Лютцева

Комплекс полноценности — первая персональная выставка работ Артема Лютцева, предпринимателя, одухотворенного прагматика, ищущего высокие смыслы в неидеальных материях повседневности.
Работы Артема — это спонтанное выражение внутреннего мира художника посредством абстракционизма, авангардизма и экспериментального поиска.
Комплекс полноценности — проект совершенно нового для галереи формата, это касается не только стиля работ, но и особенностей подачи.
Выставка будет сопровождаться перфомансами, интерактивными активностями.
Кроме того, на открытии выставки гостей ждёт: Dj Юля Петрова, кавер-группа Лаки Грингос, арт-перфомансы, ведущий Владимир Дементьев, фуршет.
Вход свободный.
Дата: 16 мая
Сбор гостей: 18.00
Начало: 18.30
Адрес: ул. Аванесова, 30
Тел: 8−963−578−11−78
Инстаграм: @nagornayart