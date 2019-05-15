16 мая в Барнауле открывается первая персональная выставка работ Артема Лютцева

Выставка «Комплекс полноценности» откроется в барнаульской галерее и школе искусств Нагорная 16 мая в 18.30

Комплекс полноценности — первая персональная выставка работ Артема Лютцева, предпринимателя, одухотворенного прагматика, ищущего высокие смыслы в неидеальных материях повседневности.

Работы Артема — это спонтанное выражение внутреннего мира художника посредством абстракционизма, авангардизма и экспериментального поиска.

Выставка «Комплекс полноценности». Источник фото: Галлерея «Нагорная». Работа Артема Лютцева. Источник фото: Галлерея «Нагорная». Работа Артема Лютцева. Источник фото: Галлерея «Нагорная».



Комплекс полноценности — проект совершенно нового для галереи формата, это касается не только стиля работ, но и особенностей подачи.

Выставка будет сопровождаться перфомансами, интерактивными активностями.



Кроме того, на открытии выставки гостей ждёт: Dj Юля Петрова, кавер-группа Лаки Грингос, арт-перфомансы, ведущий Владимир Дементьев, фуршет.

Вход свободный.

Дата: 16 мая

Сбор гостей: 18.00

Начало: 18.30