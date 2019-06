Black or White

На момент выпуска песни, в 1991 году, певец уже обладал бешеной популярностью. Настолько, что из здания аэропорта выкрали 30 000 экземпляров его нового альбома. Песня, вышедшая в его составе, стала призывом к толерантности. Мировой экономический кризис только обострил конфликты на расовой почве. Тогда Джексон спел для враждующих: «Если ты заботишься о моем ребенке, не важно, черный ты или белый». Сингл стал своеобразным гимном борющихся за равные права, пишет исторический журнал «Дилетант».

Thriller

Трек из одноименного, шестого, альбома музыканта вышел в 1982 году. Песня действительно создает ощущение просмотра фильма ужасов, пишет «Телеграф». Ее сопровождают звуки скрипящей двери, гром, шаги по деревянному полу, ветер и лай собак.

Клипы в творчестве певца играют отдельную роль — новаторскую. Thriller — путешествие пары, идущей по кладбищу переполненному зомби. Певец также затрагивает тему паранойи и темных фантазий.

Сам альбом подарил Джексону семь премий Grammy и столько же — American Music Awards.

Beat It

Песня записанная в 1984 году почти сразу стала гимном одной из американских антиалкогольных кампаний. За активную поддержку акции в Белом доме Джексону даже вручили орден.

При этом в клипе к песне снимались настоящие бандиты. 80 актеров играют членов двух группировок. Больше половины из задействованных действительно состояли в различных уличных преступных организациях.

Billie Jean

Эту песню Майкл Джексон записал в 1982 году. Премьера состоялась 2 марта 1983 года. «Billie Jean» называли одной из самых революционных — все потому, что он стал первым афроамериканским исполнителем, чье видео попало на экраны, сообщает Inquirer.com.

Песню он посвятил одной из своих сумасшедших фанаток, которых в Америке называют «групи». Дело в том, что с детства будущий певец слышал о том, что некоторые девушки настолько «преданы» артистам и их творчеству, что обвиняют в отцовстве своих детей. Однажды такая слушательница появилась и у Джексона.

Она писала письма, преследовала после концертов и продолжала утверждать — он отец ее ребенка, семья должна воссоединиться. В конце концов, ситуация разрешилась, но такой опыт поп-короля вылился в песню, на многие месяцы ставшую первой в американских чартах. Кстати, тогда-то и появилась знаменитая лунная походка.

We are the World

Эту песню поп-король записал в 1985 году, специально для кампании по сбору гуманитарной помощи голодающим в Эфиопии. Все деньги, которые Джексон собрал при продаже и исполнении, он направил в Африку.

Все, кто исполнял песню с Джексоном, именовали себя как USA for Africa. Однако аббревиатура переводится не как США, а как United Support of Artists — «объединенная поддержка артистов».

Smooth Criminal

Эта песня должна была остаться покрытой тенью, однако в последний момент ее решили включить в альбом Bad, выпущенный в 1988 году. Для композиции тоже сняли клип. В нем Майкл Джексон предстал в новом для зрителей амплуа — томного романтического героя. Благодаря этому ходу он обрел большую популярность среди подростков.

Remember the Time

Эта песня, вышедшая в 1991 году, знаменита хотя бы потому, что ее клип считается одним из самых дорогих в истории. Хотя его и превзошел занесенный в книгу рекордов Гиннесса, Scream — на него Джексон потратил 7 миллионов долларов — сообщает «Коммерсант».

В съемках приняли участие Эдди Мерфи и модель Иман. Видео мелькало на экранах несколько лет без перерыва.

They Don’t Care About Us

В одном из своих альбомов поп-исполнитель всерьез обратил внимание на социальные песни. Написанная в 1995 году They Don’t Care About Us — один из примеров. Джексон посвятил песню политикам, которым безразлична судьба собственных граждан.