Мединский заявил, что у «Джокера» в России не было бы ни шанса на поддержку Минкульта

По мнению Мединского, неправильно высказывать личное мнение о произведениях культуры. Тем не менее он сообщил, что «Джокер» вызвал у него негативные эмоции. И другие «марвеловские комиксы», которые он мельком смотрел по несколько минут, не вызывали такого отторжения, как эта картина.
По словам главы ведомства, если бы лента производилась в России, у нее не было бы ни одного шанса на поддержку от Минкульта.
Слова министра иронично прокомментировал кинокритик Евгений Баженов, известный как BadComedian, в беседе с изданием 360tv.ru:
«Про добро снят замечательный отечественный фильм „Левиафан“ на деньги Министерства культуры. Очень хороший, очень добрый, в отличие от отвратительного „Джокера“.
„Миллиард“ — замечательный, добрый фильм. Не то что поганый „Джокер“. Учит хорошему. Воровство, вот это вот все — наше замечательное кино»