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Культура

Мединский заявил, что у «Джокера» в России не было бы ни шанса на поддержку Минкульта

В интервью «Авторадио» министр культуры Владимир Мединский раскритиковал фильм «Джокер». Он заявил, что фильм ему не понравился, и лента бы точно не получила поддержки от Минкульта, если бы снималась в России, пишет lenta.ru.

Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма "Джокер"
Скрин с видео

По мнению Мединского, неправильно высказывать личное мнение о произведениях культуры. Тем не менее он сообщил, что «Джокер» вызвал у него негативные эмоции. И другие «марвеловские комиксы», которые он мельком смотрел по несколько минут, не вызывали такого отторжения, как эта картина.

По словам главы ведомства, если бы лента производилась в России, у нее не было бы ни одного шанса на поддержку от Минкульта.

Слова министра иронично прокомментировал кинокритик Евгений Баженов, известный как BadComedian, в беседе с изданием 360tv.ru:

«Про добро снят замечательный отечественный фильм „Левиафан“ на деньги Министерства культуры. Очень хороший, очень добрый, в отличие от отвратительного „Джокера“.

„Миллиард“ — замечательный, добрый фильм. Не то что поганый „Джокер“. Учит хорошему. Воровство, вот это вот все — наше замечательное кино»

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