Мединский заявил, что у «Джокера» в России не было бы ни шанса на поддержку Минкульта

В интервью «Авторадио» министр культуры Владимир Мединский раскритиковал фильм «Джокер». Он заявил, что фильм ему не понравился, и лента бы точно не получила поддержки от Минкульта, если бы снималась в России, пишет lenta.ru.

Кадр из фильма "Джокер" Скрин с видео