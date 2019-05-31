Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на шоу Волочковой

Заказчиком концерта выступало бюджетное учреждение «Городской театр», который был готов заплатить за приезд балерины 639 тысяч рублей, сообщает «Новая Кубань».
Юрий Поляков,
мэр Анапы:
Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее. Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю.
Открытие курортного сезона 2019 в Анапе состоится 8 июня. Изначально предполагалось, что на нем выступят Стас Костюшко и Анастасия Волочкова.