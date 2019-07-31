Минкульт пообещал 300 млн рублей на главный культурный долгострой Алтайского края

Заместитель министра культуры Ольга Ярилова рассказала, как федеральное ведомство поможет многострадальному государственному художественному музею (ГХМАК), который не могут достроить уже семь лет. Чиновница заявила, что в край, возможно, направят дополнительные средства.

По словам Яриловой, сейчас прорабатывается вопрос о выделении 300 млн рублей на оборудование для музея, сообщает краевое минкультуры.

Ранее сообщалось, что помощи ждать неоткуда, поэтому все расходы возьмет на себя региональный бюджет.

Напомним, на ГХМАК потратили 278 млн рублей, из них 40 млн освоено нынешним застройщиком («Селфом») и примерно 238 обанкротившимся «СтройГАЗом». Ущерб от трехлетнего простоя власти региона оценили в 30 млн рублей.

Всего на достройку музея из краевого бюджета выделили 611,7 млн. До начала торгов расходы на оборудование оцениваются примерно в 900 млн.

Что еще пообещал федеральный минкульт?

В 2019 году в Алтайский край поступит 48 новых пианино , изготовленных в Санкт-Петербурге , для музыкальных школ региона.

изготовленных в Санкт-Петербурге для музыкальных школ региона. В 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» начнется капремонт районного Дома культуры в селе Родино.

На 2023 год запланировано приобретение трех автоклубов.

Кроме того, алтайские власти хотят заявиться на получение гранта по реновации Алтайского государственного краеведческого музея и капитальные ремонты (строительство, реконструкцию) не менее 10 сельских Домов культуры.

По словам Ольги Яриловой, Минкульт готов поддержать эту инициативу.