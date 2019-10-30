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Культура

Минкульт профинансировал десятки фильмов, но их никто не увидел

Россияне так и не посмотрели больше половины отечественных фильмов, которые были профинансированы Министерством культуры с 2015 года, сообщают «Известия.

Кино.
Кино.
Открытые источники в Интернете (ССО)

Всего с 2015 года Минкульт профинансировал 155 картин. Самым кассовым фильмом из них стала комедия «Я худею» — в ее активе 2,5 млн зрителей и 633 млн руб. кассы. Но больше половины профинансированных картин, в кинотеатрах увидели только 10 тыс зрителей, проката у них почти не было.

Ни один человек не увидел в кинотеатрах комедию «Любовь без правил», чьи продюсеры получили в Минкульте 6 млн руб. Фильм доступен в онлайн-кинотеатрах, но пользователи «Кинопоиска» оценили его низко — 3,9 балла из 10 возможных. Ни одного зрителя нет у фильма «Весури» от продюсера Александра Тютрюмова, у другой его картины «Бесславные придурки» — 230 зрителей, на обе картины бюджет выделил 56 млн руб.

Продюсеры, которые получили поддержку Минкульта, но не собрали большую аудиторию в кинотеатрах подчеркивают, что создавали фестивальное кино, которое нельзя оценивать числом зрителей.

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