Минкульт профинансировал десятки фильмов, но их никто не увидел

Всего с 2015 года Минкульт профинансировал 155 картин. Самым кассовым фильмом из них стала комедия «Я худею» — в ее активе 2,5 млн зрителей и 633 млн руб. кассы. Но больше половины профинансированных картин, в кинотеатрах увидели только 10 тыс зрителей, проката у них почти не было.
Ни один человек не увидел в кинотеатрах комедию «Любовь без правил», чьи продюсеры получили в Минкульте 6 млн руб. Фильм доступен в онлайн-кинотеатрах, но пользователи «Кинопоиска» оценили его низко — 3,9 балла из 10 возможных. Ни одного зрителя нет у фильма «Весури» от продюсера Александра Тютрюмова, у другой его картины «Бесславные придурки» — 230 зрителей, на обе картины бюджет выделил 56 млн руб.
Продюсеры, которые получили поддержку Минкульта, но не собрали большую аудиторию в кинотеатрах подчеркивают, что создавали фестивальное кино, которое нельзя оценивать числом зрителей.