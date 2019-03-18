Власти Барнаула рассказали, что готовят к 9 мая

В администрации Барнаула начали готовиться к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году организаторы подготовят более 50 праздничных событий, большая часть из них пройдет с 5 по 10 мая.

День Победы в Барнауле. 9 мая, 2016 год.

Как отпразднуют 9 мая в Барнауле

Празднование Дня Победы 9 мая начнется в 09:00 с возложения цветов на Мемориале Славы.

В 10:00 более 1,3 тыс. человек из войск «Барнаульского гарнизона» торжественно пройдут по площади Советов. В 10:00 на площади Сахарова откроется выставка экспонатов школьных музеев и частных коллекций. В 10:40 — стартует «Бессмертный полк».

На главной сценической площадке города с 13:00 до 22:00 пройдут театрализованные, молодежно-спортивные, эстрадные программы. В 22:00 барнаульцев ждет фейерверк.

День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Михаил Хаустов

Что планируют сделать ко Дню Победы

Большая часть праздничных событий в Барнауле пройдет с 5 по 10 мая.

Валерий Паршков ,

председатель комитета по культуре администрации Барнаула:

Празднование этой исторической даты не сводится к однодневному торжеству, а представляет серьезную многоплановую деятельность.

Накануне Дня Победы руководители города встретятся с ветеранами, вручат им подарки, поздравят с праздником. На городских площадках и в парках выступят творческие коллективы.

День Победы в Барнауле. Анна Зайкова

Когда и как начнут готовиться к празднованию Дня Победы

В марте власти планируют привести в порядок памятники, монументы, памятные знаки, мемориальные доски, посвященные событиям Великой Отечественной войны. В апреле — мае в городе проведут масштабные акции — «Вахта памяти», «Дорога к обелиску», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Солдатская каша» и «Знамя Победы».

Город традиционно украсят плакатами, социальной рекламой, флагам и прочим. Главной зоной оформления станут проспекты Строителей, Социалистический, Ленина (от пл. Октября до пл. Советов), Красноармейский (от пл. Победы до ул. Молодежной), пл. Победы, где пройдут основные праздничные события.

По данным пресс-службы мэрии, на 25 февраля в Барнауле проживает 551 участник Великой Отечественной войны и приравненных к категории ветеранов (в том числе 300 участников ВОВ, три вдовы погибших участников войны, 131 бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей, 117 бывших жителей блокадного Ленинграда), 4084 труженика тыла.