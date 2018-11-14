Московская кинокомпания сняла Алтай с высоты птичьего полета

Кинокомпания «Спутник Восток Продакшн» собирается снять на Алтае полнометражную экранизацию пьесы Ярославы Пулинович «Земля Эльзы». Для этого съемочная группа приехала в Барнаул, а затем отправилась в масштабный тур, чтобы выбрать места будущих съемок.

По сценарию, действие картины происходит как в городе, так и в деревне, поэтому съемочная группа побывала в Барнауле, Белокурихе, Горно-Алтайске, селах Чарышское, Тулата, Солонешное, Топольное, Чемал, Онгудай, Турочак и других.

Это будет фильм о первой любви, история современных «Ромео и Джульетты». Правда, героям не по 16, а по 70. Главная героиня теряет мужа и неожиданно влюбляется в другого человека, за что ее осуждает все общество. Действие фильма разворачивается на Алтае. В главных ролях снимутся знаменитые советские и российские актеры, в эпизодах будут задействованы артисты алтайских театров.

Илья Комаров,

продюсер проекта «Земля Эльзы»:

Так получилось, что никто из нашей небольшой группы не был на Алтае до этого. Но мы возлагали огромные надежды на то, что нам предстояло увидеть, и они полностью оправдались! Алтай — прекрасное место, чтобы снимать кино. К сожалению, этим пока мало кто пользуется, мы попробуем изменить это хорошим примером.

Режиссер Юлия Колесник и оператор-постановщик Евгений Цветков провели кастинг на эпизодические роли в фильме для артистов театра кукол «Сказка» и Молодежного театра Алтая. По их словам, несколько талантливых алтайских артистов будут органично смотреться в будущем фильме.

Кинематографистов интересовали не только природные достопримечательности, но и дома сельских жителей, больницы, магазины, дома культуры и даже кладбища. Съемки картины запланированы на лето.

Location-тур съемочной группы «Земля Эльзы» по Алтайскому краю и Республики Алтай. Евгений Цветков.

Дмитрий Шарабарин,

руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая , организатор локэйшн-тура: