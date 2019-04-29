«Мстители: финал» накануне премьеры в России уже побили все мировые рекорды

Заключительная часть супергеройской саги «Мстители: Финал» собрала по всему миру за уикенд рекордные 1,2 млрд долларов, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на Reuters Co.

В США и Канаде — крупнейшем кинорынке — цифра составила 350 млн. долларов. Она побила предыдущий рекорд 257,7 млн, которые установила предыдущая часть саги «Мстители: Война бесконечности».

По данным дистрибутора, рекорды по кассовым сборам за уикенд фильм поставил в Китае, Бразилии, Франции и других странах. На втором месте по сборам после США идет Китай, где в первый день проката финальной части «Мстителей» удалось выручить 107,2 млн долларов, став лучшим показателем в стране за всю историю, включая китайские проекты, пишет «Газета.ру».

За первый день проката по всему миру сборы составили 644 млн долларов.

В российский прокат фильм выйдет 29 апреля. Предпродажи билетов в стране также стали рекордными — составили почти 127 млн рублей за четыре дня до выхода. Этому не помешал и перенос премьеры «Мстителей»: выход фильма отложили с 25 на 29 апреля, чтобы расчистить место для отечественного «Миллиарда» с Владимиром Машковым.