Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 апреля 8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

«Мстители: финал» накануне премьеры в России уже побили все мировые рекорды

Заключительная часть супергеройской саги «Мстители: Финал» собрала по всему миру за уикенд рекордные 1,2 млрд долларов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters Co.

"Мстители: Война бесконечности".
"Мстители: Война бесконечности".
www.kinopoisk.ru

В США и Канаде — крупнейшем кинорынке — цифра составила 350 млн. долларов. Она побила предыдущий рекорд 257,7 млн, которые установила предыдущая часть саги «Мстители: Война бесконечности».

По данным дистрибутора, рекорды по кассовым сборам за уикенд фильм поставил в Китае, Бразилии, Франции и других странах. На втором месте по сборам после США идет Китай, где в первый день проката финальной части «Мстителей» удалось выручить 107,2 млн долларов, став лучшим показателем в стране за всю историю, включая китайские проекты, пишет «Газета.ру».

За первый день проката по всему миру сборы составили 644 млн долларов.

В российский прокат фильм выйдет 29 апреля. Предпродажи билетов в стране также стали рекордными — составили почти 127 млн рублей за четыре дня до выхода. Этому не помешал и перенос премьеры «Мстителей»: выход фильма отложили с 25 на 29 апреля, чтобы расчистить место для отечественного «Миллиарда» с Владимиром Машковым.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость