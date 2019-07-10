На Алтае показали новый фильм про тайны Телецкого озера и его обитателей

В фильме много кадров подводного мира Телецкого озера, отмечают в пресс-центре Алтайского заповедника. Материал предоставила дайв-станция «Зазеркалье».
Гости из Владивостока отметили важность знакомства в процессе фильма с людьми, живущими на озёрных берегах и бережно сохраняющими горный водоём. Новосибирцы отметили ценность подводных съёмок.
Оператор и режиссёр фильма — Иван Усанов (студия «Ирбис»), автор сценария — Светлана Усанова. Подводная видео-фото-съёмка — Татьяна Клименко, Роман Воробьёв.