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Культура

На Алтае показали новый фильм про тайны Телецкого озера и его обитателей

В Национальном музее Республики Алтай представили новый получасовой фильм «Золотое озеро Телецкое». Первыми его посмотрели сотрудники и гости музея, а теперь он доступен на YouTube для всех желающих.

Кадр из фильма «Золотое озеро Телецкое».
Кадр из фильма «Золотое озеро Телецкое».
Алтайский заповедник

В фильме много кадров подводного мира Телецкого озера, отмечают в пресс-центре Алтайского заповедника. Материал предоставила дайв-станция «Зазеркалье».

Гости из Владивостока отметили важность знакомства в процессе фильма с людьми, живущими на озёрных берегах и бережно сохраняющими горный водоём. Новосибирцы отметили ценность подводных съёмок.

Оператор и режиссёр фильма — Иван Усанов (студия «Ирбис»), автор сценария — Светлана Усанова. Подводная видео-фото-съёмка — Татьяна Клименко, Роман Воробьёв.

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