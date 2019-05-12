Новосибирск культурный: как можно добраться до Театра оперы и балета

Барнаульцы часто ездят на выходные в Новосибирск, где посещают зоопарк, цирк, театры и другое. 12 мая — в день рождения Новосибирского театра оперы и балета — altapress.ru узнал, что есть в репертуаре театра и как добраться из Барнаула.

История театра

Строительство Новосибирского театра оперы и балета стартовало еще в 1931 году, сообщается на сайте учреждения. Завершилось к концу 1940 года. Однако в военный период в здание свозили экспонаты, вывезенные из различных советских музеев, в том числе из Эрмитажа и Третьяковской галереи.

Повторное открытие театра состоялось уже в мирное время, сразу после окончания Великой Отечественной войны. 12 мая 1945 года на сцене поставили оперу Глинки «Иван Сусанин».

Здание театра закрепило за собой звание символа города. С 1960 года его причислили к государственным памятникам архитектуры.

Театр площадью более 40 тысяч квадратных метров называют не иначе как «Сибирский Колизей». Зал в нем рассчитан на 1774 места.

Гастроли Новосибирского государственного театра оперы и балета на сцене Большого театра Борис Борисов /МАММ / МДФ / russfoto Гастроли Новосибирского государственного театра оперы и балета на сцене Большого театра Борис Борисов /МАММ / МДФ / russfoto

Афиша на май 2019

14 мая в 19:00 — балет «Лебединое озеро»

15 мая в 19:00 — балет «Лебединое озеро»

16 мая в 19:00 — концерт «Вероника Джиоева»

17 мая в 19:00 — балет «Лебединое озеро»

18 мая в 18:00 — опера «Бал-маскарад»

19 мая в 13:00 — опера «Терем-теремок»

22 мая в 19:00 — опера «Моцарт и Сальери»

23 мая в 19:00 — концерт «Шедевры русского романса»

25 мая в 13:00 — опера «Стойкий оловянный солдатик»

26 мая в 13:00 — концерт «Музыка для нас»

Как добраться до театра из Барнаула и сколько это стоит

Балет СС0

Отправиться до новосибирского оперного театра можно на поезде, электричке или автобусе. Еще можно доехать с помощью приложения BlaBlaCar. Поездка, в зависимости от выбранных условий обойдется от 100 до 500 рублей.

Добраться можно на автобусе с организацией, которая осуществляет трансфер до Новосибирска и обратно. Эта поездка займет один день. Утро транспорт будет ждать на одной из площадей Барнаула. В стоимость поездки включено посещение нескольких достопримечательностей. Например, Музей Природы, театр оперы и балета и ресторан. Обычно цена билетов включена в общую стоимость. Вернуться в Барнаул можно будет уже вечером или ночью. Средняя стоимость: от 2000 до 3500 рублей.

Поехать в Новосибирск можно и на несколько дней. Такой тур предполагает более насыщенную программу — минимум 4 достопримечательности. Например, театр оперы и балета, Центр океанографии и морской биологии, зоопарк и аквапарк «Аквамир». На поездку уйдет три дня и две ночи. Такие поездки подойдут для рабочих коллективов или школьников. Средняя стоимость: от 15 000 за поездку для группы.